Cómo es la relación de Guillermina Valdés con las hijas de Marcelo Tinelli a 9 meses de su separación

Ya pasaron unos cuantos meses desde que Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli decidieron ponerle fin a su vínculo amoroso. Un hijo los une y es por eso que la dupla continúa en contacto. Sobre su relación actual, y también acerca de la que tiene con las hijas del comunicador, mucho se ha hablado y circulan todo tipo de especulaciones. Es por esto que ella salió a desmentir los rumores.

En diálogo con Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve, señaló: "Yo no puedo creer que la gente pueda medir la relación que yo ahora tengo con Marcelo, donde hay vínculo de nueve años, por lo que se ve en las redes sociales".



Y continuó: "Yo no puedo creer que miren si hay un like o no. La relación nuestra es hermosa. Nos separamos hace nueve meses, tuvimos un proceso como todos y nada ¡Tenemos un hijo hermoso!".

Por último, cuando le consultaron acerca del trato que tiene con las hijas de Tinelli, expresó: "¡Está todo bien! Es que a veces hay que buscar causas donde no hay…yo con las chicas me llevo bárbaro".

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli

También, se refirió a su estado sentimental. "En este momento estoy bien y soltera", cerró Valdés.