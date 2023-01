Cinthia Fernández disparó contra Melody Luz por cobrar notas embarazada: "Es una Mariana Nannis criada a..."

Impensado, al menos sorpresivo. Apenas un puñado de meses después de sumergirse en la pasión en El hotel de los famosos, Alex Caniggia y Melody Luz avanzaron mil casilleros de manera muy rápida y acaban de confirmar que serán padres en el corto plazo.

Un noviazgo meteórico, que nació en las entrañas de un reality, incluso luego que la bailarina primero coqueteara con el chef del hotel y se trenzara a besos. Así de intempestivo y raudo ese el amor que imantó al hijo de Claudio Paul Caniggia y la ex integrante del staff de Bailando por un sueño.

El domingo, el mediático, siempre polémico, anunció el notición con un posteo en su cuenta de Instagram, con el que también ironizó y atacó a los medios de prensa, por esas informaciones que brotaron en diversas ocasiones sobre una dulce espera de Melody.

En concreto, esta novedad se transformó en tendencia y Cinthia Fernández abordó la temática con su habitual lengua filosa, para destinarle algunos conceptos muy picantes a la bailarina, principalmente en el contexto de su intención de cobrar por entrevistas en la televisión.

Cinthia empezó su descargo y soltó: “Su actual mujer bardeó a toda la prensa. Decirle a la prensa ‘te re cabió’ no me parece bien”. Luego le prodigó una caricia al vociferar: “Considero que sí tiene razón en que se tiene que respetar los tiempos de la maternidad y de anunciarla porque tiene que haber un tiempo seguro y prudencial”.

Hasta que redobló la apuesta, porque Fernández lanzó munición pesada contra Melody al expresar: “Uno puede contestar con respeto y decir ‘no quiero contestar’, pero no eso de ‘les re cabió’. Es como una Mariana Nannis criada a polenta”.

Como si fuese poco, la mediática volvió a arremeter contra la novia de Alex por buscar una retribución económica por su palabra delante de las cámaras: “Pide que le paguen para hacer una nota. ¿Pero quién le va a pagar, por favor? No se hace eso. A mí no me gusta”.