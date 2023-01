Juana Viale contó qué vende su hijo de 10 años en la puerta de su casa

Mientras Juana Viale está envuelta en rumores de separación y nuevo romance, volvió a circular en las redes sociales en medio de las altas temperaturas de este verano, el momento en que la actriz y conductora contó en una emisión de su programa qué vende su hijo de 10 años en la puerta de su casa.

Como es sabido, Juana Viale suele ser muy reservada con su vida privada y familiar, por lo tanto fue revelador que la nieta de Mirtha Legrand contara una particular anécdota que involucra a su hijo menor, Alí Valenzuela, que tiene 10 años.

El pequeño inició un emprendimiento con los limones de la huerta hogareña de Juana Viale, y hace limonadas que luego vende en la puerta de su casa.

Juana Viale junto al limonero que tiene en su huerta. Foto: Instagram.

"¡Es un amor mi hijo más chico, está vendiendo limonada en la puerta de casa!”, contó Viale. Y agregó entre risas: "A 30 pesos la vende, es un genio. No alcanza ni para chupetín, pero bueno. Él me dice que los limones son del árbol, que no cuestan"

En complicidad con los invitados que tuvo en esa ocasión, Juana Viale concluyó su relato diciendo: "Es una mini pyme, nos van a cobrar impuestos, así que lo vamos a hacer de entrecasa, vamos a seguir en ese modo”.

Juana Viale con los limones que cosecha de su propia huerta. Foto: Instagram.

Además, la actriz se mostró orgullosa de su hijo y aseguró que lo acompañará en su iniciativa, más allá de que las ganancias no sean las más óptimas.