Por qué Juana Viale repitió el look en el almuerzo del domingo

Juana Viale hace algunas horas sorprendió a todos con una confesión en vivo. Y es que la conductora reveló en su programa por qué repitió el look: "Tengo este modelito de Gino Bogani hermosísimo que es un pantalón de seda natural con top transparente y espalda al bies".

"Bogani me lo hizo para un evento en la embajada de Francia y lo repetí, pero me olvidé de ponerme los aritos que me mandó. Me maquilló Mauricio Catarain y Cris Sepúlveda me hizo esta trenza con cola alta y moñito. Bogani no está, se fue de vacaciones, está en Río de Janeiro y me dijo ‘ponete lo que te hice para allá’ ¡Qué lindo repetir esto!", reveló.

Ahora bien, cabe recordar que hace algunas semanas Juana Viale se convirtió en el foco de todos los medios y no por su look. Todo se dio por la entrevista que la conductora le hizo a Coldplay junto a Bebe Contepomi. Fue Guido Zaffora quien reveló el escándalo que se desató.

"Coldplay no eligió a Bebe Contepomi, el día viernes eligió a Juana Viale. Los representantes le mostraron todos los medios que pidieron entrevistas y ella estaba en la lista. El periodista entra después cuando se entera de esta elección. Cuando los representantes de Coldplay ven los distintos periodistas, eligen a Juana con Chris Martin", reveló.

Y continuó el periodista: "Bebe no estaba elegido, pero estaba en la lista. Cuando levanta el teléfono, la respuesta del representante fue que Coldplay ya le dio una entrevista a Bebe y la banda quiere innovar, por eso fue Juana la elegida primero".

"Bebe hizo una entrevista para que salga hoy y la de Juana recién sale el domingo. Cuando llega Coldplay al lugar, los productores dijeron 'veinte minutos con Juana Viale, veinte minutos con Bebe Contepomi', pero serán veinte con cada uno. Por eso la entrevista se hace con ambos. Lo que pasa es que Juana empezó a hablar de ecología", contó.

Fue entonces cuando revelaron: "Se cree que el cantante de Coldplay investigó por qué es activista y tiene que ver con eso. Juana se cortó el pelo en defensa por las iraníes, es ecologista. Tiene que ver con una conducta y una elección que es afín. Además de que Chris ya fue entrevistado por Bebe".