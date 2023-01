El sorpresivo anuncio de Emmanuel Horvilleur a sus 48 años

Emmanuel Horvilleur acaba de cumplir 48 años y atraviesa un excelente momento personal. Hace apenas unas semanas anunció que su novia, Evangelina Bourbon, está embarazada y que se convertirá en padre por segunda vez.

Horvilleur, su novia y la "pancita campeona del mundo"

Pancita Argentina: Emmanuel Horvilleur y el imperdible anuncio de su paternidad

Hace apenas unas semanas, cuando Argentina venció a Francia por penales y se consagró campeona del mundo por tercera vez en su historia, millones de personas salieron a las calles a festejar y a celebrar el título, y Emmanuel Horvilleur y Evangelina Bourbon fueron algunas de ellas.

En la vía pública, y rodeados de miles de argentinos, el cantante y la bailarina aprovecharon para sacarse una particular foto que compartieron horas más tarde. En ella se lo puede ver a él acariciando la prominente panza de su novia. Como si no fuese suficiente, Horvilleur escribió “Pancita Argentina”, confirmando así que junto a su pareja se encuentran esperando un hijo. En el caso del cantante de Illya Kuryaki and the Valderramas se trata del segundo, ya que en 2004 tuvo a André junto a Celeste Cid.

Así reaccionaron los famosos a la noticia compartida por Emmanuel Horvilleur

Fue precisamente la madre de su primogénito una de las primeras personas reconocidas en hacerse eco de la noticia. En la publicación que superó los 30 mil “me gusta”, la actriz argentina escribió “hermosura máxima” y dejó un emoji de un corazón. Se trata del mismo emoji que eligió Dante Spinetta para felicitar a su amigo y compañero de banda. Catarina Spinetta, hermana de Dante e hija de Luis Alberto, también se sumó a los saludos y puso “felicidades, chicos”.

Hilda Lizarazu dejó uno de los mensajes más alegres de todos. La cantante de 59 escribió: “¡Qué hermoso! ¡Felicidades para los 2! ¡Viva!”. “Pancita campeona del mundo”, comentó Griselda Siciliani, quien también puso “los quiero mucho, amigos”. Federico D’Elía hizo algo parecido y escribió “felicidades, queridos”.

La lista de los famosos que felicitó a Emmanuel y a Evangelina es mucho más extensa: Juanes, Juliana Gattas, Julieta Zylberberg, Calu Rivero, Flor Torrente, Malena Pichot, Nahuel Mutti, Tweety González, María Carámbula, Juana Repetto y Violeta Urtizberea son algunos de ellos.