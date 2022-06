Así está el hijo de Celeste Cid a punto de cumplir 18 años

En el marco de una fecha tan especial en Argentina, que movilizó a todas las familias del país a reunirse en torno a una mesa para compartir un domingo distintivo, se produjo un efecto viralizador muy fuerte sobre el hijo de Emannuel Horvilleur y Celeste Cid.

Resulta que el heredero del cantante y la actriz saltó a las redes sociales para dedicarle un mensaje muy tierno a su padre y eso activó una oleada de reacciones de toda índole en el universo digital. Mayoritariamente por el crecimiento físico y las similitudes en el aspecto.

Muchos usuarios se detuvieron en las particularidades de André, que en breve aterrizará en la movilizante experiencia de cumplir 18 años, para dejar atrás la adolescencia y alcanzar la mayoría de edad en lo legal. De ese modo, llovieron elogios para el joven.

El hijo de Emannuel y Celeste llegó a este plano en el 2004, a un año del comienzo de la trama amorosa de sus padres, una historia que llenó cientos de páginas de todas las revistas y los diarios por la magnitud de ambas figuras públicas, en pleno auge en sus carreras.

Ese pequeño creció y en la actualidad navega por la adolescencia bajo el ala de sus padres, que disponen de personalidades creativas y que se mueven en un mundo espectacular. André disfruta de un vínculo sano que late entre Cid y Horvilleur, quienes lejos de ostentar tensión se comunican con fluidez y buena vibra.

En el posteo que subió Emanuel se pudo comprobar la sinergía entre los famosos, dado que Celeste saltó a comentar delante de todo el mundo y le dedicó hermosas palabras. “Siempre chinito André Horvilleur. Feliz día papito Emma.. sos un papá de lujo", publicó la actriz.

Los seguidores del ex líder de Illya Kuryaki saltaron inmediatamente a dejar sus impresiones del caso y así se acumularon concepciones como: "Sos vos back in da 90", "Son unas cositas calcadas que me desesperan de mor", "Es un Ema en chiquito" y "Es tu clon".

Con el motor del Día del Padre se pudo percibir de primera mano las peculiaridades de este lazo inquebrantable entre Emma y André, una situación que acontece habitualmente porque han elegido caminar por el bajo perfil.