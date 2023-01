María Susini explotó y volvió a defender a Facundo Arana de Romina Gaetani y Griselda Siciliani

Luego de que Romina Gaetani y Griselda Siciliani estallaran contra Facundo Arana, cuando parecía que las cosas habían quedado en el pasado, ahora llegó el turno de María Susini de dar su punto de vista sobre lo que pasó. Las acusó de buscar prensa y defendió al actor.

Luego de pasar por los abogados y resolver inconvenientes del pasado, las cosas entre Facundo Arana y Gaetani no habrían quedado de la mejor manera. “no me lo volví a cruzar pero me gustaría cruzarmelo (a Arana) sin abogados en el medio, porque esa última reunión fue medio un chino. Con abogados me parece un montón”, mencionó Romina hace unos días.

Pero no quedó ahí, ya que también le apuntó a María Susini por defender al actor: “Yo entiendo que una esposa quede herida, pero si yo escucho que una mujer dice que mi hermano la hizo sentir mal, lo agarro.…primero que no salgo como mujer a defender ni a mi hermano. Que él tenga los testículos bien puestos y que salga a hablar él“.

Con la polémica instalada, desde Socios del Espectáculo salieron a buscar la palabra de María Susini, quien le respondió desde la playa: “La verdad que ahí te das cuenta cuando una familia está bien. Si hubiera algo que esconder o algo que está sucio, ¿Vos te crees que yo me pararía a hablar con vos (al notero)?

“Pero estoy acá hablando con vos para parar con tanta estupidez. Basta de tanta mentira”, disparó acusando a Romina Gaetani y Griselda Siciliani de que no están diciendo la verdad sobre el asunto.

En cuanto a su opinión sobre lo que buscan las actrices contra Facundo Arana, explicó: “Mirá, yo te voy a decir algo. Cuando alguien quiere prensa o acomodar su cerebro, son todos problemas de la otra persona. Acá Facu no tiene nada que ver con esta historia”.

Reafirmando su teoría, siguió apuntando a quienes acusan a Arana: “Esto es un gran acomodo de un cerebro, que es el de ella. Que no se meta más con quien no se lo merece. No hace falta que yo lo defienda. Él es un ser de luz, un ser divino. Como cualquiera cuando se enoja puede pegarle a la mesa o insultar, pero de ahí a ser un hombre violento…”.

“Realmente Romina no me interesa, lo digo así. No sé quién es y no me importa de ella. ¿Sabés qué me importa? Que la terminemos con estas cosas. Porque después habrá alguien que necesite una defensa en serio por enfrentarse a alguien violento. Sino, preguntenle a Romina que seguro conoce a alguien así”, cerró muy picante María Susini.