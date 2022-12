De qué va a trabajar Facundo Arana alejado de la actuación

De un tiempo a esta parte, Facundo Arana tomó la decisión de salir un poco del actor convencional que era. Es por eso que se encuentra dispuesto a incursionar en distintos aspectos para poder relanzar su carrera. En esta oportunidad, en Socios del espectáculo dieron a conocer cuál será su nuevo trabajo.

En los últimos años, Facundo Arana dejó de ser protagonista de novelas para comenzar a extender su carrera hacia otros ámbitos. Tan es así que hasta fue jurado del Bailando con las Estrellas en Hungría. Ahora, se dio a conocer cuál será el nuevo rubro en el que incursionará.

Si bien tiene decidido hacer nuevas cosas en su vida, la actuación es una pasión que no puede dejar. Es que este verano hará temporada en Mar del Plata, pero también se lanzará en un ámbito en el cual nunca se lo había visto.

“Es un cambio en la vida de un primer actor, un galán, una figura, hablamos de Facundo Arana, que va a hacer teatro en Mar del Plata, ‘Los 39 escalones’, con Guillermina Valdés, ha decidido escribir cómics, historietas. Y, en la Comic Con, presentó ‘Los trapecistas’. Facundo Arana escribe historietas”, reveló Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.

Además, el conductor brindó detalles sobre el asunto y se animó a leer una parte: “Con los dibujos de J.C.Quattordio, él escribe. Facundo Arana, en esta nueva faceta, donde él escribe. Acá, por ejemplo, ‘Vrooooom!’, ‘Fuera del cementerio, todo es normal, la Avenida Jorge Newbery y el tránsito’”.

Bromeando con la nueva labor de Facundo Arana, Adrián Pallares se sumó a las consultas haciendo alusión a una revista de historietas que quedaron en la memoria: “¿Es tipo ‘D’Artagnan’?”.

“Es la historia de unos trapecistas. Bueno, Quattordi dibuja divino, ¡lo que dibuja Quattordi! Y él le pone el texto, por eso es una nueva faceta”, respondió ante la consulta de Pallares.

Por su parte, Facundo Arana contó cómo surgió esta idea: “Esta historieta es un cuento del libro ‘La pluma de Cali’ que yo escribí. Y, de todos los cuentos, ese me gustaba como para hacerlo historieta. Lo llamamos a Juan Carlos y dijimos ‘Juan, es justo que hagamos esta prueba juntos’. Dijo sí y, a partir de ahí, ¿viste cuando las cosas tenían que ocurrir, que no hay ni una coma fuera de lugar? Es también un homenaje a esos dibujantes solitarios que están acá, dando vueltas. Es muy lindo poder decirles ‘me salvaste la infancia, me salvaste la adolescencia’”.