La última foto de Pepe Gil Vidal antes de irse de TN y Canal 13 tras trabajar 30 años allí

Luego de brindarse por más de 30 años a la pantalla de El Trece y TN, Pepe Gil Vidal decidió no continuar su labor como periodista. Ante esto, sus compañeros, optaron por realizarle una despedida en las redes sociales y dedicarle algunas palabras.

Pepe Gil Vidal se pasó toda una vida trabajando en los noticieros, entre TN y El Trece, y logró ganarse el prestigio y el respeto de sus compañeros. Tan es así que ellos mismos se encargaron de dedicarle unos mensajes en las redes sociales junto a fotos con el conductor.

Sucede que Pepe decidió que su salida fuera sin levantar mucho revuelo. De hecho, no quiso hacer ninguna mención a su salida del aire y se marchó pese a que sus compañeros lo esperaban para darle algún tipo de regalo y mostrar su agradecimiento.

Por eso sus compañeros debieron utilizar las redes sociales para despedirlo. Quien se inspiró y pasó a palabras todo lo que siente ante su partida fue su mano derecha: Sandra Borghi. La periodista tuvo a Gil Vidal como un maestro en esta profesión y por eso le dirigió este sentido mensaje.

"A vos Pepucho, qué decirte que no sepas… Que me enseñaste a conducir, que me bancaste en todas, que me quisiste tal cual soy, que me permitiste entrar en tu vida y ser parte. Que me abriste tu corazón, que me hiciste reír como nadie, que me mostraste cómo hay que ser para ser el mejor profesional del mundo", expresó Sandra Borghi.

"Que me dijiste te quiero y te respeto a tu manera mil veces y que me mostraste cómo se hace periodismo de verdad. No te imaginas cuánto te voy a extrañar… Ojalá la vida nos vuelva a unir", dedicó emocionada haciendo alusión a la importancia de Pepe en su carrera periodística.

Este mensaje estaba acompañado de las últimas fotos que el conductor se tomó en el estudio de TN al que ya no volverá. En ellas se lo puede ver junto a su fiel conductora y los compañeros de trabajo que estuvieron presentes en este último año.

El motivo por el cual Pepe Gil Vidal decidió dejar TN es que eligió jubilarse. Pese a que se rumoreaba que se iba a retirar del periodismo, todo parece indicar que seguirá vinculado a la profesión a través de CNN Radio AM 950 con Los Primeros de la Tarde, junto a Pía Shaw.