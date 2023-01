Las verdaderas razones por las que Pepe Gil Vidal se fue de TN y Canal 13 tras 30 años

Intempestivamente. Sin previo aviso. Una sorpresa total. José Antonio “Pepe” Vidal sacudió las estanterías y generó estupor entre los televidentes con su decisión terminante de rescindir su lazo contractual con Canal 13 y TN, la señal de noticias del grupo.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría, como una piña que no se veía venir. El prestigioso periodista pateó el tablero y realizó su última cobertura y aparición en la pantalla del canal de Constitución la semana pasada, para bajarle el telón a más de treinta años de relación.

Vidal optó por cerrar la puerta, por alejarse de la pantalla chica, esa que lo cobijó en 1993 con el inicio del canal noticioso, que lo tuvo entre sus primeros aventureros y en el que se desarrolló a lo largo de todo este tiempo, siempre con el profesionalismo como bandera.

La salida de un referente de la seriedad, un cultor del perfil bajo y la rigurosidad activó la inquietud sobre los motivos que lo impulsaron a salir de un rol y un espacio que se ganó por méritos propios. Así se maximizaron las averiguaciones.

En pos de detectar los motivos de esta rescisión de Gil Vidal de una relación laboral de añares, el periodista Pablo Montagna, que se especializa en los movimientos en los medios, aseguró que todo se remite a la simple determinación de jubilarse, a raíz de sus 66 años de edad.

Claro que el comunicador aportó más datos de los proyectos a corto plazo de Vidal y en su cuenta de Twitter informó: “Por ahora, solo se lo podrá seguir en la CNN". En referencia a un ciclo que conduce en esa señal junto a Pía Show en las primeras horas de la tarde.

En cuanto a otras cuestiones que acontecieron en las últimas horas dentro de eltrece, una fuente cercana le contó a La Nación: “Ya no viene más, lo queríamos despedir y darle regalos. No hubo caso, y no quiso decir nada al aire”. Esta voz añadió una descripción que lo pinta de cuerpo entero: “Cero mediático, ciento por ciento profesional, se retiró ‘una institución’”.