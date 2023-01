La filosa respuesta de Mirtha Legrand cuando le preguntaron si Juana Viale se separó

Mirtha Legrand llegó Mar del Plata este miércoles, ciudad muy querida por la diva y desde donde protagonizó durante varias temporadas sus clásicos almuerzos en temporada de verano. En esta ocasión, la legendaria conductora llegó en calidad visitante estelar, y si bien no trabajará en televisión, se espera que asista como es habitual a funciones de obras teatrales e importantes eventos sociales.

En diálogo con un cronista de LAM (América), y otros movileros que se acercaron a la puerta del Hotel Costa Galana, donde Mirtha Legrand se está hospedando una vez más, la diva respondió con la amabilidad que la caracteriza las preguntas de la prensa, incluyendo un filoso comentario sobre la presunta separación de Juana Viale.

Acompañada por su asistente y su chofer, Legrand llegó al mencionado hotel de la ciudad balnearia de buen semblante y entre otras cosas se solidarizó con los padres de Fernando Báez Sosa, mientras se está desarrollando el juicio por el asesinato del joven a manos de un grupo de rugbiers.

Además, Mirtha Legrand desmintió el supuesto romance entre su nieto y productor Nacho Viale y Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez. La conductora también confirmó su regreso a la televisión en los primeros meses de este año, y remarcó que la escenografía quedó armada en el estudio donde se hicieron las grabaciones durante 2022.

Finalmente, cuando le consultaron sobre supuesta ruptura de Juana Viale con Agustín Goldenhorn, Mirtha Legrand respondió filosa: “No, no sé. Ella no cuenta nada”. De esta manera, dejó entrever que la relación de su nieta con su pareja podría estar atravesando una turbulencia.

Cuando los cronistas insistieron con obtener más detalles sobre la situación de Juana Viale, su abuela remarcó: "Ella no cuenta nada". "Entonces puede ser, pero usted no sabe", replicó un notero. A lo que la diva retrucó: "Bueno chicos, me tengo que ir, hace cuatro horas y media que salí de mi casa”.