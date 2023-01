Revelan cuál es la forma que Lionel Messi odia que lo llamen en la intimidad

Es un tótem, un mito viviente, uno de esos personajes que trascienden fronteras y épocas. Por eso su sola presencia intimida, al menos puede intimidar a todo el mundo, más allá que siempre se maneja con sencillez. Hablar con Lionel Messi puede transformarse en un desafío.

El jugador más importante, gravitante, famoso y talentoso de toda la historia del fútbol suele moverse con tranquilidad, no acude a posturas impostadas, ni a gestos de petulancia. Todo lo contrario, se detiene una y mil millones de veces a sacarse una foto o firmar un autógrafo.

Entre las miles de anécdotas referidas a Lionel, se destacó una que narró con precisión Leandro Paredes, quien comparte el vestuario en el PSG de Francia y también en la Selección Argentina. El mediocampista sacó a la luz el modo en el que no le gusta que lo llamen.

Todo esto brotó en una charla con Grego Rosello, en su ciclo de Internet. Ahí, el instagramer le preguntó a Paredes sobre su experiencia personal con el crack más imponente: “¿En qué momento le dejaste de decirle Messi para decirle Leo a Messi?”.

Así, Leandro reveló la manera que detesta Lionel que se dirijan hacia él, lo que grafica su humanidad, su bonhomía. “Hay una historia con eso porque mi nene, cuando íbamos al cole a buscar a los nenes en París, él a los suyos y yo a los míos, él llegaba y le decía: 'Hola, Messi'”.

En la continuidad de esa situación que vivenció con el capitán del seleccionado, Paredes agregó el dato fundamental y decisivo de toda esta historia: “Entonces llegó el momento en el que Leo le dice 'no me digas más Messi. Leo me llamo'".

Para redondear, el mediocampista añadió: “Y yo a veces a mi nene le digo, 'vamos que vamos a ver a Messi, vamos a la casa de Messi'. Y me dice, 'no le digas Messi que se enoja. No le gusta'. Así que nunca le dije Messi".