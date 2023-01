Guillermina Valdés reveló sus romances desde que se separó de Tinelli: “Le di besitos a…”

Se terminó para siempre. Ya no hay vuelta atrás, ni posibilidad de reconciliación, como transitaron en otras épocas. Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli rompieron hace varios meses su relación de más de una década, y un hijo en común, para caminar ambos por la soltería.

En todo este tiempo se especuló con una probabilidad de recomposición del vínculo, así como se entrelazó al conductor cientos de rumores de nuevas conquistas. En contraposición, la modelo procuró el perfil bajo y nunca contó nada de su corazón.

Hasta que en un móvil con LAM, desde Mar del Plata por su participación en una obra teatral con Facundo Arana, se abrió de par en par y reconoció que en este tiempo de soledad se animó a probar las mieles de algunas conexiones fugaces con hombres.

En la charla, Ángel de Brito apretó el acelerador fiel a su estilo y le consultó: "Te escuché por ahí, Guille, diciendo que estás muy contenta con la soltería y que si viene el amor viene pero que, sino, la estás llevando bien. ¿Qué significa que la estás llevando bien?".

De ese modo, Guillermina trató de graficar su presente, que se caracteriza por la tranquilidad y sostuvo: "No sé si estoy contenta con la soltería, es lo que hoy está en mi vida. Es esto, estoy sola y estoy bien. Lo estoy transitando bien. No es que estoy contenta ni que salgo a hacer apología de la soltería".

El conductor del ciclo de América la conoce muy bien, fueron compañeros de jurado, por eso redobló la apuesta: "A vos te gusta estar enamorada. Sos de parejas largas. ¿Cómo te adaptás a nuestra edad a arrancar de cero y a conocer gente nueva?".

Mientras que la panelista Andrea Taboada tiró data picante: "A mí me dijeron que hay onda con un hombre que también se llama Marcelo". Con la intención de clarificar ese panorama, Valdés exclamó: "No, chicos. Si yo estoy con alguien, me pongo la camiseta y salgo".

Tras las evasivas de la ex de Tinelli, Ángel dio en la tecla al preguntar: "Reformulo la pregunta: ¿no estuviste con nadie en estos ocho meses? ¿Ni un besito, ni una salidita?". Así se produjo la confesión de Valdés: "Bueno, un besito. Cómo no me voy a dar un besito con alguien. Soy cariñosa, che".