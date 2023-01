Tini Stoessel dejó Madrid enfurecida con Rodrigo De Paul: ¿qué pasó?

El fin de semana, Rodrigo de Paul fue noticia por su gran actuación en el Atlético de Madrid, algo que no sucedía hace bastante tiempo, ya que es algo relegado por el entrenador, Diego Simeone.



Sin embargo, el mediocampista fue clave en el triunfo de su equipo, con una brillante habilitación para su compañero Saúl Ñiguez, quien convirtió el único tanto en el partido ante el Osasuna.



Este momento de satisfacción no puede ser disfrutado del todo en estas horas, dado que De Paul tiene afrontar un nuevo problema en su vida personal: ahora tiene que lidiar con el enojo de Tini Stoessel.

Tini Stoessel está enfurecida con Rodrigo de Paul.



Según trascendió en las últimas horas, la cantante argentina estaría enfurecida con la visita de Camila Homs a Madrid y estaría analizando seriamente abandonar la casa en la que convive con el futbolista.



Es que, según el acuerdo firmado por De Paul y Camila Homs, la modelo debe viajar cada 45 días a España para que el futbolista campeón del mundo con la Scaloneta en Qatar pueda ver a sus dos hijos.



De acuerdo a información del periodista Juan Etchegoyen, Tini Stoessel no quiere saber absolutamente nada con la idea de cruzarse a Camila Homs, lo que es un verdadero problema a esta altura para su pareja.

Tini Stoessel no quiere saber nada con cruzarse a Camila Homs.



“Hay mucha especulación en relación con el viaje de Camila Homs. El tema acá es que todo esto se habría complicado por expreso pedido de Tini Stoessel. ‘A tu ex no la quiero en Madrid’. Ésa fue la frase que me enviaron en las últimas horas. Esto define un claro pedido de la Triple T a su pareja”, contó el periodista sobre el enojo de Tini.



“De todos modos, aunque De Paul le exija a Camila que no viaje, si ella quiere hacerlo puede pagarse el viaje de su bolsillo para poder llevar a sus hijos a España”, agregó Etchegoyen en Mitre Live.