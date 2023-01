Julieta Prandi contó por qué sus hijos no quieren ver a su padre hace más de 2 años

Julieta Prandi contó en primera persona los detalles de los duros momentos que transitó durante los últimos años. La modelo atravesó una separación polémica, plagada de escándalos y episodios traumáticos. Abriendo su corazón, la actriz se sinceró y confesó por qué sus hijos no quieren ver a su padre.

Siempre una ruptura amorosa trae aparejado un gran dolor. Pero en el caso de Julieta Prandi, el final del amor con su esposo y padre de sus hijos, Claudio Contardi, llenó su vida angustiada con pérdidas de libertad y de sus bienes, además de sufrir violencia psicológica y abusos. En la actualidad, la actriz solo espera que exista justicia.

“Todo lo que pude construir lo voy a recuperar. Y voy a construir más de lo que yo ya construí, porque esto lo hice yo. Él no puso un peso para lo que yo construí. Es todo fruto de mi esfuerzo, porque a mí nadie me regaló nada. Yo hace 23 años que trabajo y está todo, no tengo nada que ocultar y es todo mérito mío. Y lo voy a aplastar como a una cucaracha”, manifestó Julieta en una entrevista con Infobae, con intenciones de recuperar lo que le corresponde.

Al ser consultada por María Laura Santillán sobre si sus hijos tienen deseos de ver a su padre, Prandi respondió: “No. Mateo no lo ve, a pedido de él por supuesto. Desde hace dos años y pico, la última vez los dejó en la vereda de mi casa un día que no correspondía”.

“Como dos bolsas de basura me los dejó. En el medio pasaron un montón de situaciones que no puedo contar, hay un acuerdo de que todo lo que tiene que ver con la intimidad de mis hijos no lo puedo contar”, expresó la modelo.

Respecto a la dificultad de los pequeños en decidir no ver más a su progenitor, la actriz aseguró: “Tenía 5 y medio cuando contó Rocco y Mateo otro tanto. Cada uno tuvo que contar hechos traumáticos, dolorosos, en el Centro de la Violencia de San Isidro, de la Niñez, de la Infancia. Y ante psicólogos de juzgados. Tuvieron que transitar todo eso y además demostrar que te hicieron mal para que alguien te proteja”.

Sobre uno de los sucesos más traumáticos que vivió durante su relación pasada, cuando su expareja le robó sus documentos, Julieta Prandi detalló:” Mi terapeuta dice que es un robo de identidad. Casualmente es cuando yo reaccioné. Fue lo último que me pudo hacer. Me robó la identidad y enloquecí. Pero enloquecí. Ahí le perdí el miedo, ahí me rebelé, me volví loca. Estuve tres días buscando mis documentos en mi casa sin poder viajar. Tenía que viajar a Uruguay a hacer un trabajo, me sacó los documentos y mi teléfono apareció en el freezer y quedé incomunicada. Fue terrible. Terrible. Fueron días terribles. Me pasa eso, a veces me encuentro con personas que vieron cosas que yo ya olvidé. Sí claro, lo fui borrando”

“Mis hijos están con terapia. Está pedido por la Justicia y por supuesto me hago cargo de que tengan su tratamiento. De todo me hago cargo, también de eso. Hablo mucho con ellos. Pero el dolor es intransferible y lo único que espero es que esta infancia que les tocó, que estoy intentando se construya de una manera mucho más hermosa, no les deje cicatrices imborrables. Espero que esto sea un recuerdo borroso para ellos. Que no les quede tanto”, concluyó Prandi.