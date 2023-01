Así está Mateo, el hijo mayor de Julieta Prandi, que cumplió 12 en medio del divorcio de sus padres

El pasado 7 de julio, Mateo, el hijo mayor de Julieta Prandi, cumplió 12 años y, por esa razón, la modelo y conductora le dedicó un posteo en su cuenta de Instagram con varias fotos del adolescente.



La publicación fue muy comentada y se llenó de likes, principalmente por el impacto que generó en los usuarios lo mucho que creció Mateo. Asimismo, Julieta Prandi escribió una tierna dedicatoria para su hijo.



“Hoy se cumplen 12 años de la primera vez que te vi. Cambiaste todo mi mundo para siempre. Traés calma, honestidad y verdad a quién te mire, no puedo estar más orgullosa de vos. Feliz vida, mi amor. Gracias por ser mi hijo”, escribió la conductora.

Posteo de Julieta Prandi por el cumpleaños 12 de su hijo Mateo.



Mateo es fruto de la relación de Julieta con Claudio Contardi, con quien no tuvo un final en los mejores términos, más bien todo lo contrario: se dio en el marco de una denuncia por violencia intrafamiliar y de género, que hoy en día sigue generando una fuerte angustia en la conductora y decisiones fuertes incluso de su hijo.



A raíz de las graves denuncias realizadas por parte de su madre, que vivió un verdadero infierno, Mateo tomó una fuerte decisión de vida y optó por darse a conocer únicamente con el apellido de su madre.



Mateo Prandi no es el único hijo de Julieta, dado que la modelo y conductora también es madre de Rocco, de 7 años, también hijo de Contardi, quien no puede acercarse a la conductora ni a sus hijos porque la Justicia le interpuso una perimetral hace unos meses.

Mateo, el hijo de Julieta Prandi. Foto: Instagram.



El hijo mayor de la conductora tomó consciencia de lo que sucedía entre sus padres y siempre se mostró al lado de su madre, quien siempre priorizó el resguardo de su vida privada y de la intimidad de sus hijos, a quienes los mantiene apartados de los comentarios en las redes sociales y de los medios de comunicación tradicionales.



Con respecto a Julieta, hace unos meses se habla su pésimo momento anímico. “Ella está hecha pelota. Yo conozco gente que está muy cercana a Julieta y habla de que está rota anímicamente”, había contado Jorge Rial.