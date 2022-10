Julieta Prandi aniquiló a Maxi López por su “buena onda” con Wanda Nara: “La venganza es…”

El universo de Wanda Nara no detiene su traslación, ese movimiento constante e inalterable que arroja noticias a cada minuto. Ahora la novedad se centra en la llamativa buena onda que se predican con su ex marido, Maxi López, por eso Julieta Prandi tiró una opinión muy filosa de ese lazo armonioso.

Durante años, la influencer despotricó contra el papá de sus tres hijos varones, se encargó de manifestar en público su indignación por la división de bienes y las cuotas alimentarias. Así como lloró en cámara al narrar las infidelidades que descubrió en la época de su matrimonio.

Lo cierto es que ha corrido mucha agua bajo el puente, a pesar de la icardeada de Mauro, Maxi corrigió sus comportamientos y cumplió con las deudas económicas, hasta el punto de cederle la mansión de Nordelta, la misma en la que se hospedó Wanda en este mes y donde filmó el videoclip con L-Gante.

En el análisis del sorpresivo comentario que le publicó López a Nara, en la foto del reencuentro tras más de cuarenta días de lejanía con sus cinco hijos, Julieta se animó a exteriorizar su pensamiento de toda esa puesta en escena y no escatimó en ponerle pimienta.

La conductora de Es por ahí, que se emite en América, construyó una frase muy filosa para analizar el origen de esta peculiar relación de ex pareja y exclamó: “Yo creo que Maxi no se debe haber olvidado de la que le hizo su amigo, la venganza es un plato que se come frío”.

Y luego añadió más leña al fuego al expresar otra consideración caliente de todo este asunto al vociferar: “Acercándose a Wanda sabe que le va a generar un malestar a Icardi y lo hace con muchas ganas, más allá de que puede ser honesta la relación”.

Claro que también ponderó el accionar de Nara, al que considera estratégico y con motivaciones ocultas: “Y Wanda no queda exenta de querer fastidiar a Icardi con esta actitud de acercarse a Maxi, los dos quieren fastidiarlo”.