Internaron de urgencia a la novia de Gerard Piqué

Luego de la escandalosa separación de Gerard Piqué y Shakira, las repercusiones mediáticas de la canción que la cantante colombiana lanzó junto a Bizarrap dispararon aún más el conflicto entre el matrimonio.

Pero en las últimas horas fue Clara Chía Martí, flamante novia del futbolista, quien ocupó las portadas de los medios. La joven de 22 años tuvo que ser internada de urgencia tras sufrir un ataque de ansiedad. Los motivos: una supuesta infidelidad de Piqué.

“La crisis de ansiedad no viene por la canción. Hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que Clarita descubrió algo?”, escribió el paparazzi Jordi Martin.

Clara fue atendida en el Hospital Quirónsalud de Barcelona. Según medios locales, la pareja del exfutbolista está superada y se siente acosada en las redes sociales por los cientos de mensajes que recibe a diario. Además, habría encontrado pruebas de infidelidad de parte del jugador.

Noticia en desarrollo.