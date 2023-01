Camila Homs anuncio su separación y ridiculizó a Yanina Latorre

En un par de móviles para programas de televisión, Camila Homs anunció este martes su separación de Charly Benvenuto, y además aprovechó para despecharse contra Yanina Latorre, a quien ridiculizó por una información que dio la panelista.

En diálogo con Mañanísima (Ciudad Magazine), cuando a Camila Homs le preguntaron qué puede decir sobre Yanina Latorre, la modelo deslizó con sarcasmo: "Me río, nada más. No tengo tiempo para eso. Si tendría tiempo para tener cuentas truchas… sería la número uno en cuentas truchas". El comentario de la expareja de Rodrigo de Paul tiene que ver con el hecho de que la periodista aseguró que ella creó una cuenta falsa en las redes sociales para hostigar a Tini Stoessel.

Luego, sobre su situación sentimental, Camila Homs anunció: "Estoy separada. No estoy de novia pero estoy bien". Además, aclaró que si bien fue vista con Charly Benvenuto en Punta del Este, en ese momento ya no estaban en pareja. “Compartimos momentos, estuvo bueno pero todo bien, no estamos juntos”, remarcó.

Por otro lado, en Intrusos (América), Homs aseguró que sobrelleva cada vez mejor la atención mediática que hay a su alrededor, y se abstuvo de dar más detalles sobre el acuerdo económico con De Paul tras la separación, así como también sobre los polémicos chats que tuvo con el deportista.

En estos últimos meses, Camila Homs quedó en el centro de la tormenta mediática por su escandalosa ruptura con Rodrigo de Paul. Si bien en un momento parecía que la modelo y el futbolista se encaminaban a un trato más armonioso, tras el regreso del integrante de la Selección argentina al país, las tensiones volvieron a recrudecer.

De hecho, en un momento trascendió que De Paul inició acciones legales contra Homs por hostigamiento, y allí fue cuando Yanina Latorre acusó a la influencer de amedrentar a Tini Stoessel a través de un perfil falso en las redes sociales.