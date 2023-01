Benjamín Vicuña y Laurita Fernández llegarán a Mendoza para el avant premier de su nueva película

Benjamín Vicuña y Laurita Fernández estarán presentes en Mendoza este jueves en la avant premier del filme Papá al rescate, dirigido por Marcos Carnevale y del que son protagonistas, informó el Ministerio de Cultura y Turismo provincial.

Los actores saludarán al público este jueves a las 20.45 en el Teatro Independencia, en una actividad organizada por los ministerios de Cultura y Turismo, y de Economía y Energía de la provincia, y Frontera Films, junto a municipios.

La película, rodada en escenarios de Mendoza, es una coproducción argentino-chilena producida por Rizoma Films, Frontera Films, Leyenda Films y Corinthian Media, y es protagonizada -además de Vicuña y Fernández- por Jorge Zabaleta, Fernando Larrain, y Rodrigo Muñoz.

"La presentación es parte de las acciones que se desarrollan para posicionar la provincia como uno de los principales polos audiovisuales y resaltar sus atributos turísticos", señaló la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario.

Esta actividad propone mostrar toda la magia de "Alfombra roja", un ciclo destinado a exhibir todas las realizaciones audiovisuales gestadas en Mendoza, y en ese sentido, tanto el público local como los turistas podrán saludar a los protagonistas de "Papá al Rescate" en la caminata de unos 50 metros que realizarán desde el hotel Park Hyatt Mendoza hacia el Teatro Independencia, donde se proyectará el filme.

En la sala cultural mayor de la provincia, se exhibirá a partir de las 21.30 la película, y quienes quieran ver este avant premier, deberán obtener su entrada gratuita a través de entradaweb.com.ar.

El productor Ramiro Navarro, titular de Frontera Film, comentó sobre "Papá al rescate": "En 2016 conocí a Sebastián Freund en Cannes, en el Mercado audiovisual de Mipcom. A partir de allí comenzamos a diseñar un modelo que nos permitiera hacer la película íntegramente en Mendoza".

"En el camino -agregó- se fueron sumando prestigiosos amigos y colegas, como los chicos de Leyenda Films (Granizo). Si bien es una película chilena por sus protagonistas, está dirigida por Marcos Carnevale y la historia transcurre en Mendoza. Traer una película tan grande, fue un desafío enorme".

Navarro, quien recientemente terminó de filmar parte de su primera película de Hollywood, "The penguin and The Fisherman", protagonizada por Jean Reno, Adriana Barraza, y Nicolás Francella, explicó que la logística de producción de "Papá al rescate" "fue inmensa, involucrando algunas jornadas a más de 300 locaciones en Mendoza: Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú, Las Heras y en alta montaña durante siete semanas".

"Una de las principales herramientas para atraer esta inversión de casi 2 millones de dólares fue el Mendoza Activa (impulsado por el Ministerio de Economía y Energía provincial), un instrumento que utilizamos como herramienta para el retorno de lo invertido", aseguró.

"Concentrar un elenco como el que logramos, y juntar por primera vez a Benjamín Vicuña y Jorge Zabaleta en esta película es un privilegio y algo único a destacar; así como contar con un director especialista en 'dramedies' como lo es Marcos Carnevale, los queridos y populares actores Fernando Larraín y Rodrigo Muñoz, y la destacada actriz Laurita Fernández", enfatizó Navarro.

"Esta comedia es una road y buddy movie, es decir, una película de amigos que emprenden un viaje juntos para lograr una misión, dejando su lugar de confort para aventurarse a otro espacio lleno de riesgos y desafíos. Estas características hacen a 'Papá al rescate' muy particular dentro del universo de las comedias chilenas, en que se mezclan los géneros del drama, la aventura y la acción", narró.

"El humor -añadió- se distribuye tanto en situaciones como en los propios personajes, en los cuales encontramos a un grupo de compañeros de vida que se quieren y se acompañan en las buenas y en las malas, dispuestos a todo por lograr su misión, finalidad que combina tanto el humor como la emoción, para lograr que el público pase por todas los estados".

"Las temáticas que aborda están íntimamente unidas a la historia de la película, en la cual destacan: la importancia de la amistad, el valor de la paternidad y la adopción homoparental, la tolerancia, la diversidad, el respeto a la diferencia y el matrimonio igualitario, dentro de las cuales hay, sin duda, temáticas muy actuales, que nos preocupan, y nos identifican como sociedad, finalizó Navarro.