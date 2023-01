Wanda Nara confesó cómo se viste para ir a una primera cita

Otra vez navega por el centro de un torrente mediático, Wanda Nara continúa en el foco de los debates y en esta ocasión por su look casero para acompañar a su hija a una librería en Nordelta. Una foto de la influencer se viralizó y le valió críticas desmedidas.

Esa contenido de redes sociales derivó en una confesión increíble de la empresaria de cosméticos, porque en el afán de explicar su vestimenta normal terminó por revelar su secreto para las primeras citas con hombres. Más allá que hace añares que se encuentra en pareja.

Claro que en octubre confirmó que se separó de Mauro Icardi, con ese comunicado que publicó en su cuenta oficial de Instagram, pero luego se encargó de repetir un millón de veces que no se encontraba en ninguna búsqueda amorosa y desmintió hasta el hartazgo un romance con L-Gante.

Entonces la duda que surge es a qué época se remonta un primer encuentro con un caballero. En definitiva, Wanda prendió la cámara de su celular para justificar su apariencia de madre en esa salida con su pequeña: "Me da risa que digan: 'uy, estaba en una farmacia'. ¿Quién va a ir por mí? Y, obvio, no me van a ver como en Instagram. La realidad mía es esa: alpargatas y jogging”.

Así todo se tornó a una infidencia de Nara respecto a qué tipo de look elige utilizar en una cena romántica: “Y les voy a decir algo: si me pongo a pensar... me trajo mucho más éxito ese look, que quizás una foto de Instagram”.

La mediática profundizó en su narración para aclarar su método para reunirse con un candidato: "Con todos los chicos que salí, de verdad, no las cuestiones inventadas, me conocían así. Capaz me conocían de otro lado, me conocían antes o incluso de Instagram. Entonces conocían a esa Wanda y después me conocían a mí, la verdadera".

Para culminar en ese video, Wanda añadió: "Esto es para decir algo que es muy cierto. Siempre menos es más y lo natural garpa mucho. Así que si me preguntan un consejo para tener éxito, yo siempre estoy así normal”. Hasta que llegó al punto más llamativo: “Y si tengo una primera cita muchas veces fui así aunque no me lo crean. Y si les muestro fotos se mueren".