Qué pasó con el rating de Telefe en la salida de Agustín de Gran Hermano

En un nuevo domingo de eliminación, Daniela, La Tora y Agustín midieron sus fuerzas para ver quién se quedaba en Gran Hermano. Los tres reingresaron recientemente a la famosa casa de Telefe por decisión de la gente.

La primera persona que salió de la placa fue Lucila. "Gracias eternas a todos los que hacen la banca. Quiero decir que soy esto. Soy transparente, cero careta y voy a seguir con esta personalidad mía, cambiando las formas", señaló la jugadora salvada.

Y agregó: "De afuera, me ayudaron muchísimo, la gente, y estoy agradecida eternamente. Los amo de todo corazón a mi familia, mis amigos, el team que me banca, la gente de las redes y de todos lados. ¡Los amo! No tengo otras palabras más que de agradecimiento".

Agustín Guardis

Finalmente, quien debió abandonar fue Agustín Guardis. El joven debió salir por la puerta grande de GH tras haber recibido el 50,81% de los votos telefónicos. Así, quienes continúan en carrera por el premio mayor son Nacho, Alfa, Daniela, Marcos, Julieta, Romina, Ariel, Camila y Lucila.

¿Y el rating? La gala de eliminación comenzó con un piso de 13,7 y comenzó a subir. En el momento que Santiago del Moro anunció que La Tora continuaba en carrera, Telefe tocó los 21,5 puntos. El pico fue a medianoche cuando se supo quién abandonaba la casa y fue de 23,3 puntos de rating.