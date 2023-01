Murió Lisa Loring, la primera Merlina de Los Locos Addams

A los 64 años falleció Lisa Loring, la actriz que interpretó a Merlina en la primera versión televisiva de Los locos Addams. La artista sufrió un derrame cerebral, según confirmó su hija Vanessa Foumberg a The Hollywood Reporter.

Famosa por ser la primera Merlina, también se puso en la piel del personaje en la película para la televisión realizada en 1977 titulada Halloween with the New Addams Family y tuvo un papel en la telenovela As the World Turns.

"Es con gran tristeza que informo la muerte de nuestra amiga, Lisa Loring. Sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la presión arterial alta. Ella había estado en soporte vital durante 3 días. Su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y ella falleció", expresó en sus redes sociales Laure Jacobson, amiga personal de Loring.

"Ella está incrustada en el tapiz que es la cultura pop y en nuestros corazones siempre como Merlina Addams. Hermosa, amable, una madre amorosa, el legado de Lisa en el mundo del entretenimiento es enorme. Y el legado para su familia y amigos: una gran cantidad de humor, afecto y amor permanecerán en nuestra memoria durante mucho tiempo. DEP, Lisa. Maldita sea, chica... fuiste muy divertida", agregó.

Primera versión televisiva de Los locos Addams.

Loring comenzó a trabajar en la serie cuando apenas tenía 5 años. Tras su papel en Los Locos Addams, Loring apareció en múltiples programas como The Phyllis Diller Show, The Girl from U.N.C.L.E., Fantasy Island, Barnaby Jones y As the World Turns, donde tuvo un papel recurrente como Cricket Montgomery.