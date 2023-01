Las fotos de Ailín Becerra, la hermana menor de María Becerra que es idéntica a ella

María Becerra y su hermana Ailín se llevan apenas un año de diferencia y su parecido físico es realmente impactante. Las dos comparten un amor incondicional por sus animales y suelen mostrarse muy unidas.



Ailín tiene 21 años y es la menor de la familia. La joven suele acompañar a María Becerra en sus shows y giras y comparten su grupo de amigos, que está integrado mayoritariamente por referentes musicales del género urbano. De hecho, está comenzando a dar sus primeros pasos como cantante.



Tanto María como Ailín tiene un amor profundo por los animales y eso lo pudieron traducir en su decisión por la alimentación vegana. Se muestran siempre muy unidas y muy compañeras, incluso al momento de elegir modos de vida.

María Becerra y su hermana Ailín. Foto: Instagram.



Los usuarios de las redes sociales, que siguen a ambas hermanas, se sorprenden a diario por el increíble parecido físico: las dos tienen ojos claros, pelo castaño y largo, y lucen una sonrisa muy similar. Sin duda, si nadie lo aclarara, se nota que son hermanas.



Por su parte, Ailín suele mostrarse muy activa en las redes sociales, donde cuenta con más de 360 mil seguidores. ¿A qué se dedica la hermana menor de María Becerra? Modela para distintas marcas de ropa.



Al margen de compartir las últimas tendencias de la moda en sus redes sociales, Ailín Becerra también incentiva a la incursión al veganismo por el respeto a la vida de los animales y comparte recomendaciones sobre alimentación saludable.

“Cuando yo me hice vegetariana pensaba en que lo que comía era un pedazo de cadáver de animal y me hizo reflexionar, porque por más rico que fuera eso era un placer momentáneo”, expresó Ailín hace un tiempo ante la consulta de un seguidor de Instagram.



Además de Ailín, María Becerra tiene otros dos hermanos: Geraldine y Juan Manuel. Todos ellos, a pesar de no ser famosos, cuentan con miles de seguidores en Instagram, por lo que también disfrutan de algo de popularidad.

