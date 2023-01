Por qué Natalie Portman le pegó una cachetada a Dolores Fonzi

En el año 2006 los medios del espectáculo tuvieron uno de los escándalos mediáticas más insólitos e inesperados, con una protagonista estelar: Natalie Portman, en aquel entonces novia de Gael García Bernal.



En aquella época, la actriz de El Cisne Negro se había enterado de los rumores que vinculaban a su pareja, el actor mexicano García Bernal, con Dolores Fonzi, por lo que decidió tomarse un avión, viajar a la Argentina para corroborar lo que estaba pasando.



El mito habla de que fue tanto el escándalo que se armó con aquella visita inesperada y sin motivos a la Argentina que todo habría terminado en gritos, discusiones, reproches y hasta en una cachetada que recibió la actriz argentina. Sí, todo por celos por Gael García Bernal.

Natalie Portman y Gael García Bernal.



Años después, Dolores Fonzi se refirió a aquella situación escandalosa que la tuvo como epicentro y por lo que los medios pusieron sus ojos en ella como quizá nunca antes y nunca después en su carrera.



“Los medios argentinos son muy particulares y escandalosos. La verdad es que ella apareció acá y a mí me pareció como excitante, no sé, no entendía. Es ella, Natalie Portman. Es una estrella. Star Wars”, comentó en charla con Jey Mammon. “Lo vi desde el lugar de actriz. Fue más escandaloso lo que se armó alrededor de lo que fue en verdad”, agregó.



Ante la consulta sobre si Natalie Portman había llegado a la Argentina para chequear algo, la respuesta fue contundente. “No. Y quiero decir que al padre de mis hijos lo conozco desde mucho antes, porque yo no llegué a romper nada. Fue todo muy arriba, todo sacado de contexto”, aclaró Dolores Fonzi.

Dolores Fonzi y Gael García Bernal.



“El momento fue horrible. Nos perseguían autos. Yo tenía miedo de que me raptaran. Salía de terapia y había tres autos esperándome que me seguían por la ciudad. Fue horrible de verdad”, recordó, algo aterrada, la actriz.



La relación entre Natalie Portman y García Bernal no prosperó y, dos años después se aquel escandaloso momento, Dolores Fonzi y el actor mexicano oficializaron su relación, que terminó en 2014. Ambos tienen dos hijos en común, Lázaro y Libertad.