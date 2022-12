Cuál es la profesión oculta de Natalie Portman que nunca nadie imaginó

Hablar de Natalie Portman es hacer referencia a una de las actrices más importantes del mundo Hollywood. Sin dudas su trascendencia en la industria cinematográfica es para admirar, dueña de una trayectoria envidiable. Lo que seguramente pocos conocían era una faceta oculta en su vida: su otra profesión, la psicología.

Portman dio el salto a la fama en el año 1994 con la película 'León' o 'El perfecto asesino' donde interpretó a Mathilda Lando. A partir de ese entonces, y por casi treinta años, su carrera ha ido en ascenso y no se detuvo ni un segundo.

Natalie tuvo un destacado rol como Padmé Amidala en las películas de 'Star Wars', además de ser premiada por su labor en 'Closer' (recibió un Globo de Oro), 'La otra Bolena', 'Jackie' o la aclamada 'Cisne negro' por la que fue ampliamente distinguida.

Lo que muchos desconocen es que, en parelelo a sus primeros pasos en Hollywood, la actriz ingresó a la Universidad de Harvard para cursar la Licenciatura en Psicología.

Eso fue en 199, mientras hacía la primera película de Star Wars (Episodio I: La amenaza fantasma). A medida que fue avanzando en su carrera cinematográfica, también lo hizo en la parte académica y el fruto de sus esfuerzos terminó por concretarse.

Lo cierto es que, como profesional especializada en psicología educativa, Portman siguió cursando la licenciatura hasta recibirse en el año 2003. Esto continuó, ya que luego se desarrolló en el área estudiando un doctorado en la Universidad de Yale.

Natalie Portman como Padmé Amidala en la saga de Star Wars.

Hace un tiempo la actriz dio un discurso en Harvard y explicó cómo se dio esta dualidad entre ambas carreras, confesando una serie de sensaciones que sintió al ingresar a la institución con apenas 18 años.