Por qué Fernanda Iglesias se va del país y deja a su marido

Fue sorpresivo cuando Ángel de Brito lo anunció en LAM: Fernanda Iglesias decidió renunciar al programa de América para emigrar rumbo a España. No obstante, ahora surgió un dato que llamó la atención. Y es que la periodista viajará sin su esposo.



“Siempre quise vivir un tiempo afuera. Antes viajaba un montón y ahora no sé si vuelvo la verdad. Yo hablé con mi hijo y mi esposo y está todo charlado y arreglado entre nosotros. Yo voy a ir sola y la idea es que ellos también vengan conmigo más adelante, cuando esté todo un poco más acomodada”, comentó en LAM.



A diferencia de ella, su marido no tiene intenciones de cambiar su trabajo, por lo que ahí radica una de las complicaciones. “Él quiere ver qué onda, cómo me va allá. Yo hace años quiero hacer esto. Me iría a trabajar de cualquier cosa. No me importa. Él no, él no quiere eso. Le encanta su trabajo. Le va bien, lo quieren mucho. Entonces, yo dije: ‘Bueno, voy a hacerlo y ya es un éxito sólo poder hacerlo”, explicó Fernanda Iglesias.



“Mi fantasía es trabajar en un trabajo normal, incluso de periodista, de lo que sea, y un fin de semana poder irme a Luxemburgo y volver en dos días. Mi fantasía es viajar mucho. Y como Europa es chica y se puede viajar en pocas horas, siempre quise irme para allá. Pero el plan inicial siempre fue mío”, compartió ante sus compañeras de panel y el conductor del ciclo.



“Se habló mucho y cuando comenzó a concretarse, nos dimos cuenta de que era una complicación irnos todos juntos. Y sobre todo sin tener nada allá. Es mucho gasto también”, reveló la periodista sobre el cambio de decisión con respecto a viajar sola en una primera instancia.



“Necesitás mucha plata para emigrar, antes se hacía mucho que se iba uno de la familia y tramitaba todo allá. Yo voy a hacer los trámites y se demora bastante hasta que salga el permiso de trabajo y son meses en los que vos te tenés que mantener hasta que te salga”, argumentó Fernanda Iglesias.

Fernanda Iglesias se va del país para vivir en España. Foto: Instagram.



Asimismo, tanto De Brito como el resto de las Angelitas le preguntaron a Fernanda Iglesias sobre la cuestión de los celos, de la distancia en la pareja y de la posibilidad de abrir la relación.



“Nosotros no estamos separados con mi marido. No sé cómo voy a manejar los celos a la distancia. Él no es celoso, pero está todo charlado. No vamos a abrir la pareja, la vamos a cerrar”, aclaró, de manera tajante.