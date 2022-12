La panelista de LAM Fernanda Iglesias reveló qué se va a España: "Quiero cambiar de..."

Fernanda Iglesias dejó helados a sus compañeros de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América, al anunciar que dejará el programa el próximo año, aunque aclaró que es por una razón significativa.



Sucede que el motivo detrás de la determinación para nada fácil que tomó la panelista es que se mudará de país junto a su hija mayor, con la firme idea de buscar una nueva vida lejos de la Argentina.



“Tengo ganas de cambiar. Me voy a probar suerte a España. Todavía no sé de qué voy a trabajar. Me voy a cambiar de vida. Ya saqué el pasaje. Sólo de ida. Toda mi vida quise vivir en otro lado”, explicó Fernanda Iglesias.



“Cumplí 50 años y pensé en los años que me quedan, si la salud me acompaña. No tengo mucho tiempo más. Sentí que era el momento, y está todo bien con el país, porque tengo trabajo”, agregó.



“Lo que pasa es que siempre lo quise hacer y no sé qué puede pasar. Por ahí al año me vuelvo, la verdad es que no lo sé”, comentó Iglesias ante la sorpresa de sus compañeras de panel y hasta del propio Ángel de Brito.



El destino de Fernanda Iglesias será Malaga, “donde hay más 300 días de sol al año y casi no llueve”, contó. Además, indicó que, en primera instancia, viajará con su hija mayor (Emma, de 18 años) y que la idea es que una vez que estén instaladas y con los trámites en marcha, viaje su marido y su hijo más chico (Jeremías, de 11).

Fernanda Iglesias se va del país



En tanto, además aclaró que no tomó la decisión antes porque siempre tenía buenos trabajos esperándola en Buenos Aires. “Yo siento que este edificio ya está construido, que ya no tengo más nada que construir. Y necesito un cambio de vida”, remarcó.



“¿Quién dice que tenemos que hacer toda la vida lo mismo?”, reflexionó Fernanda Iglesias junto al resto de las Angelitas, que le dieron la razón y, fundamentalmente, le expresaron todo su apoyo. “Hay mucha gente de mi edad que está emigrando, que vende su casa y se va con sus hijos adolescentes. Conocí mucha gente que está muy contenta. Siempre que me fui de viaje fantasee con irme. Me encanta el mundo. Quiero vivir el mundo”, cerró.