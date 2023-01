Cómo es la relación actual de Luis Ventura con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

Luis Ventura debutó con Invasores de la TV en la pantalla de América TV y hubo algunos que salieron a criticarlo. Tal fue el caso de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes apuntaron contra el conductor por bailar en el primer programa del ciclo y dijeron que era "pura espuma".

Ahora, en diálogo con La Once Diez, el reconocido periodista salió a hablar y contó cómo es la relación actual que tiene con Los Socios del Espectáculo. "No me voy a arreglar porque no estoy peleado, yo solo les hice una devolución de algo que dijeron que me pareció incorrecto”, indicó al aire el ex de Estelita Muñoz.

"Si ellos de un programa de una hora y media, bailan 40 minutos, me parece que el baile está incorporado. Ellos me joden porque bailé", señaló Ventura.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

Y continuó: "Yo bailé con Panam ya, y bailé en Intrusos alguna vez. Una cosa es una cosita una vez, y otra estar de murguita todo el programa es una estudiantina, ya lo viste".

Por último, disparó: "El periodismo no se deformó, cada uno responde a su esencia. Los que se tiran a las redes y al mundo digital no son periodistas, porque no tienen fuentes y no saben chequear la información que dan, y desinforman sobre cosas muy delicadas".