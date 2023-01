A días de blanquear su romance, el escandaloso motivo por el que Graciela Alfano se separó de Quique Capozzolo

Hace unos días, Graciela Alfano sorprendió al revelar que se había dado una nueva oportunidad con Quique Capozzolo, su segundo marido, de quien se había separado hace casi tres décadas.

El acercamiento de Graciela con el papá de sus hijos Francisco y Gonzalo fue previo al duro momento de salud que atravesó a fines de 2022, cuando debió someterse a una cirugía para extirpar dos tumores que le hicieron temer lo peor.

Al igual que sus hijos, Quique estuvo muy presente durante todo ese trance y, de alguna manera, Grace pudo reencontrarse desde otro lado con el hombre con quien había terminado muy mal, juicio de por medio. Ya recuperada de salud y contenta con su presente sentimental, en diálogo con La Nación la diva dijo estar muy feliz, “chongueando” con su ex.

Pero cuando esa entrevista fue levantada por los programas de tele y la vuelta tomó estado público, sucedió algo que provocó el final. Así lo aclaró Graciela en Intrusos, al contar la reacción que tuvo Capozzolo al ver que su nombre nuevamente estaba en boca de todos, y la revelación que le hizo.

Alfano y Capozzolo se casaron en los años 80.

“Hoy recibí un mensaje que decía: ‘Prefiero terminar, porque tengo el perfil bajo...’. ¿Pero qué perfil bajo? Fuiste marido de Graciela Alfano. Después me dice: ‘Me estoy separando’. Yo ya sé la situación, chocolate por la noticia. Y después agrega: ‘Y estoy conociendo a alguien’”, lanzó la rubia.

Graciela aseguró que la noticia la tomó desprevenida: “Yo desconocía que él estaba saliendo con alguien, porque sino, la verdad, no tengo ganas. Yo soy sorora, no le hubiera pateado el rancho a nadie”.

La diva en sus vacaciones en José Ignacio. Instagram Graciela Alfano.

“La engaño a la otra conmigo. ¿Y yo qué vengo siendo? Porque no entiendo dónde estoy parada. Así que se terminó en el instante en que me dijo estoy conociendo a alguien. Ya está. Me sentí humillada, me sentí ofendida”, cerró, indignada.

Cómo fue volver con el ex

Al contar a La Nación que estaba saliendo con el ex en modo “chongueo”, Alfano señaló que la estaba pasando “fantástico”. “Uno cambia de pareja, pero siempre está con el mismo modelo. Sin embargo, cuando volvés con una persona del pasado te encontrás con un ser diferente”, explicó.

Para ella, lo interesante de la reconciliación era el haber vuelto con una persona que “evolucionó desde otro lugar”. "Es la novedad, pero con alguien con quien ya tuviste otra historia en otro momento de la vida. Entonces se convierte en algo diferente, nutritivo”, dijo.

“La relación es distinta porque ya tuviste hijos, nietos, otras relaciones. Es tendencia, tengo una lista bien larga de conocidos que lo están practicando”, añadió Graciela en ese momento, feliz con su hallazgo vincular, sin saber lo poco que duraría.