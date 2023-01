Tras su baja de Los Nocheros, Kike Teruel aclaró un rumor sobre su futuro

Tras anunciar su retiro de Los Nocheros, Kike Teruel se refirió en una entrevista a su futuro y se encargó de despejar un rumor que lo vincula con una posible carrera política.

Desde las redes sociales, Teruel había aclarado que su salida de Los Nocheros responde a una "decisión absolutamente personal", y que no planea continuar su trayectoria como solista. "Yo me hice con Los Nocheros y mi voz va a quedar ahí, no voy a seguir de solista ni voy a hacer una carrera paralela. Mi voz y mi corazón cantor quedan en Los Nocheros. Este es el fin de mi carrera como cantor profesional”, remarcó el artista.

En diálogo con EPA (América), el magazine que conduce Nicolás Magaldi, el icónico integrante de Los Nocheros se refirió a su retiro reconociendo: “Creo que la ficha me va a caer cuando termine el último show. Porque ahora tenemos como 30 shows por delante, así es que tenemos para rato. Hasta abril seguro”.

A su vez, con un un guiño de humor, Kike Teruel enfatizó: “No tengo nada para hacer. Si tienen trabajo, me avisan”. De esta manera, también dejó en claro que no está en su planes desembarcar de manera inminente en la política.

“La política sí me han hablando y mucho, pero siempre dije que no. Yo tengo una fundación con mi señora con la que trabajamos a nivel nacional e internacional, y me estoy abocando a eso desde Salta, pero sólo desde ese lugar. Yo siempre le digo al partido que me habló que prefiero trabajar desde afuera, al menos por ahora. Para estas elecciones no”, subrayó el cofundador de Los Nocheros.

Las actuaciones del emblemático grupo folklórico se reanudarán desde febrero, y las presentaciones oficiarán como preludio de la despedida de Kike Teruel.