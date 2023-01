Nicolás Cabré y Mariano Martínez hacen vida de solteros juntos: las fotos de su noche porteña

Nicolás Cabré y Mariano Martínez se conocen hace más de dos décadas. Compartieron trabajos, reuniones, eventos especiales y salidas nocturnas, sobre todo cuando eran jóvenes, algo que repitieron este fin de semana.



Ambos protagonizaron ficciones en el inicio de este milenio. Cabré y Martínez se consagraron como grandes galanes, primero entre el público joven y después, hasta estos días, para todas las edades, dado que pareciera que no pasa el tiempo para ellos.



En cada proyecto que fueron encarando en sus carreras, fueron creciendo y el gran salto lo dieron cuando Adrián Suar los convocó para protagonizar “Son Amores”. En aquella ficción tan recordada nació la amistad entre los actores.

Nicolás Cabré y Mariano Martínez.



No eran épocas de redes sociales, por lo que las vidas privadas de los famosos no estaban tan expuestas. Sin embargo, se supo que no sólo se divertían en el trabajo, grabando, sino también con salidas.



En aquellos años, Nicolás Cabré estaba de novio con Agustina Cherri y Mariano Martínez salía con Marcela Kloosterboer. Hoy, las dos actrices, siguen siendo amigas. En aquellos tiempos era muy común que las guardas periodísticas los encontraran en salidas de a cuatro.



Una vez que se terminaron esas relaciones, Cabré y Martínez empezaron a salir ellos y a hacer de las suyas. Porque, claro, eran famosos y jóvenes. No caben dudas de que habrá disfrutado mucho de esas ventajas.

Historia de Instagram de Nicolás Cabré con Mariano Martínez.



Ahora, los dos ya son adultos de más de 40 años, pero todavía quedan momentos para compartir y para recordar las buenas y viejas épocas, en las que salían a divertirse. Así fue como este sábado salieron a tomar algo y lo compartieron en sus redes sociales.



“Qué lindas son esas noches en las que no se habla de trabajo”, escribió Nicolás Cabré en una historia de Instagram, con una foto en la que aparecen juntos. “Noches como las de antes con un poco más de años”, agregó. Por su parte, Mariano Martínez dijo: “Sí, total, hermano. Por más noches”.