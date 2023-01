El descargo de Susana Roccasalvo por la crisis que está viviendo eltrece

Eltrece no está atravesando su mejor momento y es por esto que, en los últimos días, modificó su grilla de programación. Así, el canal del solcito busca remontar sus números y mejorar el rating.

"En estos 25 años que estoy, me ha ido muy bien y muy mal. Aquí estoy, en la lona, tranquilo pero tengo algo que me gusta. Creo mucho en mi equipo, creo mucho en el canal y en la gente que ve Canal Trece", señaló Adrián Suar, gerente de programación.



En su programa televisivo, Susana Roccasalvo hizo un descargo con respecto a lo que está viviendo la señal. "Que un programador de un canal líder diga esto es fuerte, es muy fuerte", indicó frente a las cámaras de El Nueve.

"La novela turca, en un momento tan sesible de nuestro país en donde tantas criaturas han muerto por violencia, ver una madre sufrir otra vez… Uno quiero ver una novela turca de amor esas que se rompen la boca de un beso", agregó.

Y ante el cambio de horario de El Hotel de los Famosos, expresó: "Tienen que editar todo el hotel porque una cosa es mandarlo a las diez de la noche y otra, es a la tarde".

"El noticiero tenía con años de trayectoria, la gente busca credibilidad en los conductores. Hicieron cambios, no tengo nada con Leuco y Geuna pero cambiar de Mónica y Cesar o María Laura Santillán, a chicos que yo no lo digo, lo dice la medición, de once puntos que tiene Telefe bajan a cuatro pero son desacietos de la gerencia", manifestó.

Por último, Roccasalvo remarcó: "Hay una cosa que quiero aclarar, los noticieros son una isla aparte de la gerencia artística. Los gerentes programan todo el canal menos los noticieros que tienen su propio gerente".