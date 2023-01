El descargo de Máximo Bolocco tras ser denunciado públicamente

Máximo Bolocco Menem, el hijo de Carlos Menem y Cecilia Bolocco, quedó en el ojo de la tormenta luego de ser acusado, en los últimos días, de haber ingresado a una universidad de elite en Chile a través de una especie de acomodo.



Luego de unos años en los que el joven pasó por duros momentos a partir de que le detectaran un tumor cerebral, que algunos médicos decían que podía llevarlo a la muerte, Máximo Bolocco Menem retomó su vida normal y empezará una carrera universitaria este año.



El joven logró entrar a la Universidad de Los Andes, para formarse en la carrera de International Business (Negocios Internacionales), en el cual hay que pagar una matrícula de 655 dólares y luego, en anual, de 8.500 dólares.

Máximo Bolocco y Cecilia Bolocco.



Hace unos días, Cecilia Bolocco expresó su felicidad luego de la admisión a su hijo. “No lo puedo creer, pero a Máximo lo aceptaron en los cinco cupos extraordinarios universitarios. No saben lo orgullosa que estoy”, contó.



No obstante, luego de supo que Máximo no se presentó a ningún examen, sino que fue beneficiado con una admisión especial. Por esta razón, el hijo de Carlos Menem y Cecilia Bolocco salió a hacer su descargo.



“Ahí uno tiene que acreditar si es parte de una fundación y yo soy embajador de la Fundación Care (organización contra el cáncer, que creó Bolocco)”, contó Máximo Bolocco Menem, que tuvo que salir a hacer estas aclaraciones ante las críticas.

“Tuve que presentar papeles que acreditan que soy parte de la fundación, que lidera un gran movimiento social, que, de cierta manera, influye y aporta a la sociedad”, explicó el joven ante la polémica.



“También te piden un currículum que me demoré tres meses en hacer y, además, un promedio de notas de enseñanza media sobre 6,2 y yo tenía 6,5”, agregó Máximo Bolocco Menem sobre su ingreso a la Universidad de Los Andes.