Se filtraron escandalosos mensajes entre Máximo Bolocco y Zulemita Menem

Cuando el pasado noviembre Máximo Bolocco cumplió 18 años se rumoreaba que un escándalo familiar por la herencia del ex mandatario estaba a punto de estallar, y no fue erróneo. Todas las miradas estaban puestas en Zulemita Menem.

Con la mayoría de edad, el hijo de Carlos Saúl y la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, podía comenzar a reclamar todo lo que le corresponde por derecho. Y se hablaban de cifras realmente millonarias.

Ahora, a días de cumplirse un año del fallecimiento del ex presidente, Máximo Bolocco se convirtió en una portada de una revista chilena en la que afirma la falta que le hizo su padre y lo mucho que detesta a su media hermana Zulemita.

El adolescente recordó la visita de su padre cuando estuvo internado para ser operado por un tumor cerebral: "Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita, cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó”.

Además, confió que fue ella quien interceptaba todo para que él no pudiese tener una relación cercana con Carlos. "Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí mucho. Es que además tenía que pasar por la Zulemita, para llegar a hablar con él”, reveló Máximo.

Pero ahora, fue Zulemita Menem quien decidió sacar a relucir una serie de chats que dejan en evidencia que no es la villana que quisieron hacer creer que era y que siempre obró para unir a su papá con su medio hermano.

“Maxi, yo te organizo todo lo que sea. De corazón: para vos. Papá lamentablemente con Cecilia está molesto y la verdad es que no quiero hacerle pasar ningún mal momento”, dice uno de los mensajes que datan del 2016 y que tienen relación con un viaje que el adolescente quería hacer la Argentina para pasar su cumpleaños.

“¿Por qué está molesto? Si ella no va, yo no voy. No puede ser que no pueda ir a ver a mi papá con mi mamá”, fue la respuesta que dio Máximo en aquel entonces. Aunque Zulemita le explicó los motivos, que tenían relación con los hijos de ella y Bolocco, la relación se comenzó a poner tensa.

Para su cumpleaños, el joven le volvió a escribir a su hermana: “Quiero hablar con papá. Nadie me contesta. El domingo es mi cumpleaños ya quería hablar con él”. A lo que ella le respondió: “Yo te llame en julio para el cumple de papá, me dijiste que no podías hablar y luego no me respondiste más. Te volví a escribir y nada”. Demostrando una vez más que ella intentaba mantener la comunicación entre Máximo y el ex mandatario.