Así fue la pool party a todo trapo que organizó Fede Bal

Mientras Federico Bal se encuentra disfrutando del musical que protagoniza en el teatro Luxor de Carlos Paz, se da un tiempo también para pasarla bien con amigos y compañeros de elenco, en lo que él confiesa es “el mejor verano” de su vida.



Es tanta la felicidad que experimenta el hijo de Carmen Barbieri por estos días que decidió armar una impresionante fiesta para celebrar el éxito de “Kinky Boots”, reuniendo a amigos, compañeros de elenco y a la prensa también.



En la pool party estuvieron presentes Laura Esquivel y Federico Salles, también protagonistas junto a Fede Bal en el musical dirigido por Ricky Pashkus y que produce nada menos que el talentosísimo Flavio Mendoza con Miguel Pardo.

La fiesta de Fede Bal.



Asimismo, también dieron el presente otros artistas que también se encuentran en Córdoba en este verano haciendo temporada teatral, como Miguel Martín, Sofía Pachano, Omar Suárez, Denis Cerrone, Locho Loccisano, entre otros.



La fiesta organizada por el hijo de Carmen Barbieri tuvo de todo, como no podía ser de otra manera: comida libre, barra de tragos, carrito de helados con nitrógeno, stand de gliter y hasta una improvisada estación de sushi. No se privó de nada.



En cuanto al lugar, Fede Bal optó por realizar el festejo en La Arbolada, un barrio cerrado ubicado en las afueras de Carlos Paz. La elección de este sitio también se dio en el marco de una polémica, porque, claro, no hay verano en el que no haya polémicas con los famosos.

Laura Esquivel y Fede Salles, en la fiesta de Federico Bal.



Sucede que los vecinos de la Causana, el barrio en el que está viviendo por estos días Federico Bal mientras hace temporada en Carlos Paz, le prohibieron terminantemente realizar la fiesta allí, dado que se veían venir la cantidad e intensidad de los ruidos típicos de este tipo de celebraciones.



“Hay gente que se resiente cuando le dicen que van a venir 300 personas”, comentó Federico Bal en cuanto a la consulta sobre la prohibición que le impusieron quienes por estos días son sus vecinos en Córdoba.

