Momo, el hijo de Jimena Barón, ya tiene su primer trabajo: ¿cómo se gana su plata?

Jimena Barón es una gran usuaria de las redes sociales, en donde comparte mucho de su vida privada, de la intimidad de su familia y, por supuesto, mucho de su carrera artística, además de opinar de todos los temas de actualidad.



En esta ocasión, la actriz y cantante usó su cuenta de Instagram para mostrar cómo se las ingenia para pasar el tiempo con su hijo, cuando aún faltan bastantes semanas para que vuelva al colegio.



Ahora, Jimena Barón compartió en las redes sociales la última actividad novedosa que llevó a cabo junto a Momo para entretenerse en estos calurosos días de enero: subió una foto en la que se lo ve al niño tirado en un sillón junto a varias pulseras y collares.

Momo, el hijo de Jimena Barón y Daniel Osvaldo.



“Atención Quequén, va Momo con riñonera a vender pulseras y collares que hicimos. Se lleva turrón por si le da hambre caminar por la playa”, escribió Jimena Barón con mucho humor en su cuenta de Instagram.



Por supuesto, el posteo en el feed generó muchos comentarios positivos por parte de sus seguidores y fanáticos, que disfrutan de ver cómo la actriz y cantante comparte con ellos el día a día de su vida.



Es que podría decirse que los fans de Jimena vieron cómo creció Momo en estos años en los que ella utilizó su cuenta de Instagram y de Twitter para compartir la cotidianeidad de su vínculo con su hijo.

Jimena Barón y su hijo Momo.



Que tenga mucho trabajo en el último tiempo no significa que Jimena Barón no tenga el tiempo para disfrutar no sólo del pequeño Momo, sino también de su novio, Matías Palleiro, otro protagonista de las ocurrencias de la actriz y cantante en las redes sociales.



En los últimos días, Jimena se puso al frente de quienes llevan la bandera en defensa de Shakira, luego de lo que fue la polémica canción que hizo en colaboración con Bizarrap y en la que dispara con munición gruesa contra Gerard Piqué, claramente identificada con la causa.