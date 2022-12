El picante cruce entre Jimena Barón y Juliana de Gran Hermano: "Si usabas una neurona..."

Si bien su expulsión por sus reiteradas y grotescas faltas al reglamento hicieron que Juliana Díaz quedara muy señalada y cuestionada por el público de Gran Hermano, nadie podrá decir que no está encaminada a tener un recorrido por los medios.



Sucede que la joven no le tiene miedo a la polémica y parece sentirse muy cómoda frente a las cámaras de televisión, incluso hasta se la nota más contenta fuera del reality que adentro de la casa.



En ese sentido, en las últimas horas protagonizó un picante cruce en Twitter con Jimena Barón, una verdadera fanática del programa que conduce Santiago del Moro en la pantalla de Telefe y que tiene altísimos números de rating.

Sucede que esta semana, Juliana fue expulsada por haber revelado información del exterior a sus compañeros dentro de la casa, algo que está terminantemente prohibido por el reglamento.



Una vez afuera, las redes sociales cuestionar muchísimo a Juliana. Una de las famosas que se puso al frente de las críticas fue Jimena Barón. “Si alguna vez necesito confesar un secreto, no se lo voy a contar a Juliana”, comentó la cantante.



Por su parte, durante el debate en Telefé, a Juliana le leyeron el tuit de Jimena Barón, el cual no le gustó para nada y decidió salir a responder. “Dejame decirte algo, Jime. Si alguna vez necesito un consejo de amor, no te lo voy a pedir a vos”, respondió.

Al ver esa contestación, Jimena Barón salió a redoblar la apuesta en su cuenta de Twitter. “Juliana, es lo primer coherente que decís. Tal vez si usabas esta neurona para entender las reglas de GH, no te expulsaban de la casa”, disparó la cantante.



Sin embargo, luego Jimena reflexionó y le bajó tensiones al cruce. “Las quiero a todas y amo GH. Cuando termine, las invito a comer. A vos también, Juliana, porque a veces cuando te va como el cu… en el amor, ¡te juro que das unos consejos de p… madre! Queda en el tuit. Es una cita. Feliz 2023”, cerró.



