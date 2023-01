Por qué nadie soporta a Nicolás Occhiato

Desde hace un tiempo a esta parte que se comenta sobre la mala relación de Nicolás Occhiato con sus compañeros de trabajo. Ya no es sólo una cuestión que se asociaba a su ex pareja, Florencia Vigna.



Es que, hace varios meses que se sabe que la relación entre los conductores no es para nada buena. De hecho, alguna vez, hasta estuvo a punto de meterse Luciano Castro, el novio de la influencer, cansado de los supuestos malos tratos de Occhiato.



Sin embargo, Flor Vigna no sería la única que no soporta al conductor en el ambiente laboral, ya que, según dicen, prácticamente nadie lo quiere por ciertas actitudes que empezó a mostrar en el último tiempo.

Sobre esta situación en torno a Nicolás Occhiato hablaron en el programa Socios del Espectáculo, que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Allí, quien contó el entramado detrás de los rumores fue Luli Fernández.



“Intenté comunicarme con él. Le mandé un mensaje y me clavó el visto. Todos dicen que es así, que no responde nunca. Lo que se dice de él es eso: que desde que Mario Pergolini lo subió al ring de la pelea grande está agrandado y en un nivel de soberbia enorme”, arrancó contando la panelista.



“Está un poco creído. Eso es lo que me cuentan. Lo que se dice entre la gente que trabaja allí es que se cree el Susano Giménez de Telefe. Esto que parece una broma es en serio”, agregó Luli Fernández, en referencia a Nicolás Occhiato.

“Los que saben la verdad, siempre, son los técnicos, los que trabajan con ellos. Y es muy sabido que la gente que trabaja con él varias veces ya le marcó que llegan regalos o canjes y ellos, los laburantes, no reciben nada. Se quejaron, se lo hicieron saber, pero no tuvieron ninguna respuesta”, reveló.



Por su parte, el conductor Rodrigo Lussich también tenía para aportar lo suyo sobre el conflicto protagonizado por Nicolás Occhiato. “Dicen que Vigna le gritaba que se agrandó y que en el equipo de trabajo nadie lo quiere”, comentó.