Nico Occhiato contó todo lo qué pasó con Lali Espósito

El 2022 fue un año bastante movido y lleno de situaciones positivas para Nico Occhiato, que terminó de lanzar su carrera como conductor con El último pasajero pero también se terminó afianzando con su señal de streaming Luzu TV. En medio de todo esto, diciembre trajo otras novedades en su vida y entre las mismas aparecen los rumores que lo vinculan a un romance con Lali Espósito.

Todo habría sucedido en Qatar, en una de las tantas fiestas que los argentinos hicieron durante el periodo en Medio Oriente siguiendo las instancias de la Copa del Mundo. Allí, la buena onda entre Occhiato y Lali se habría transformado en algo más, y durante estos últimos días en redes apareció un video en redes en los que se ve conversando en un boliche.

Es por eso que LAM decidió ir a las fuentes y encarar a uno de los protagonistas. "Pregunto... ¿Hubo un chape tour con Lali en Qatar? Porque es lo que están diciendo...", le preguntó el periodista Alejandro Castelo tras interceptar a Nico mientras hablaban sobre la experiencia mundialista que se vivió hace unas semanas.

"No, la cruzamos de la misma manera que nos cruzamos con todos los argentinos ahí. Donde había fiesta argentina íbamos todos para ahí, por eso nos cruzamos", respondió el conductor de Telefe.

Luego, consultado sobre si el día que todos llegaron a Buenos Aires hubo una salida entre ambos, Nico negó esa versión. "No... ¡No sabés cómo estaba ese día que volvimos! Estaba hecho un boludo, no dormí nada en el vuelo y casi perdemos la conexión en San Pablo porque se atrasó el vuelo, casi no llegamos".

"Llegué, me tuve que ir derecho a la oficina y ese día a la noche me fui a ver a mis viejos. ¿Querés que te pase mi agenda?", agregó riéndose en complicidad con el movilero de LAM.

Nico Occhiato, sumergido en rumores de romance con Lali Espósito.

Ante los comentarios en redes sociales, Occhiato se desligó diciendo: "Con lo del pequeño shippeo no se puede hacer nada, qué se yo... aparte vino al programa una vez, nos cagamos de risa. Pero de verdad, la mejor con ella. No la conocía, solamente la había visto cuando vino a la entrevista en Luzu, y allá nos conocimos como con un montón de gente".

Para cerrar, en medio de todo esto, tuvo solo palabras de elogio para la cantante pop: "Es lo más. Muy inteligente, es una genia... es una estrella. El hermano es un divino, nos cagamos de risa. Estuve rápido y lo traje para mi equipo porque es un genio Pato (risas). Pero no más que eso". ¿Habrá o hubo algo más allá de la buena onda entre ambos?