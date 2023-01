La mujer con la que Marcelo Tinelli tuvo un romance secreto

Sin duda, nadie puede decir fehacientemente que conoce completamente la vida de Marcelo Tinelli, incluyendo todos los romances que tuvo principalmente desde que llegó a la televisión y explotó su fama como uno de los mejores conductores.



Siempre fue involucrado con muchas mujeres, aunque no todas esas historias fueron comprobadas durante todos estos años. Sin embargo, hace un tiempo se conoció un nombre que para muchos resultó sorpresivo.



Se trata de Picky, popularmente conocida como Mercedes Villador, quien mantuvo una relación en su momento con Luis Miguel primero y luego con Ricardo Arjona. Antes de ellos dos, habría pasado por su vida, en forma de romance secreto, Marcelo Tinelli.

Fue en LAM en donde contaron la historia en modo de enigmático. Y no sólo, sino que deslizaron la posibilidad de que puedan retomar el acercamiento, dado que ambos están solteros, ya que Marcelo Tinelli se separó de Guillermina Valdés hace nueve meses.



“Te digo el nombre así de una: Marcelo Tinelli. Fue hace un tiempo. Guillermina no existía, pre Guillermina fue. Actualmente no para de intercambiarse likes. No fue público, se conocieron en Uruguay”, contaron en LAM.



“En ese entonces, era una treintañera, pero les voy a dar un dato. Espero que Marcelo no se enoje, actualmente, Marcelo y Picky no paran de regalarse likes en las redes sociales, como están los dos solteros, pueden renovar la relación”, aseguran.

Mercedes Villador es modelo y se recibió como nutrióloga. La mujer de 42 años fue vinculada de manera muy concreta con Luis Miguel a mediados de 2022. Incluso, se reveló que vivían juntos en Miami, Florida.



Actualmente, Picky tiene su cuenta de Instagram privada, por lo que poco se puede ver de su manejo de las redes sociales. Sí se sabe que la mujer vinculada a Marcelo Tinelli hace un tiempo forma parte del grupo de modelos de Contempo Talent.