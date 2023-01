Guillermina Valdés reveló cómo es el nuevo vínculo que construyó con Marcelo Tinelli

Ya pasaron nueve meses desde que Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés decidieron ponerle punto final a su historia de amor, que duró nueve años y por el que llegó al mundo Lorenzo. No obstante, esa historia que finalizó es la de pareja, porque, como contó ella, el amor se reconvirtió.



En una entrevista íntima con la revista Gente, Guillermina Valdés aseguró: “Yo creo que vamos a ser cada vez más amigos, porque nos llevamos muy bien. Somos muy diferentes, pero tenemos historias de origen muy parecidas. Entonces, hay algo ahí, entre lo que fuimos, lo que construimos y quizás lo que hoy nos diferencia, que hace que nuestro vínculo sea muy potente”.



Asimismo, la actriz y empresaria se refirió a la circunstancia, elegida por ambos, de vivir en el mismo edificio. “Somos muy abiertos. Esto de vivir en dos departamentos diferentes en un mismo edificio y yo no tener problemas el día de mañana en cruzarme con alguien que esté con él y calculo que él tampoco si se cruza con alguien que en su momento esté conmigo”, sostuvo.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli estuvieron en pareja durante 9 años.



“Eso creo que también es un ejemplo para nuestros hijos: poder reconstruir y no que las cosas se rompan”, agregó Guillermina Valdés. “Uno tiende siempre a construir algo diferente. Creo que romper no te hace bien, no potencia a tus hijos, no enseña, entonces creo que con Marce tenemos un gran desafío”, remarcó.



“Además, él siempre fue así con sus ex mujeres. En mi caso siento que podemos ser muy compañeros. Además, tenemos un laburo muy parecido, porque los dos estamos en los medios, así que poder acercarnos y hablar del tema”, destacó Guillermina.



Por otra parte, Valdés se expresó muy feliz por haber podido compartir espacio laboral con Marcelo Tinelli durante el 2022 en Canta Conmigo Ahora, cuando a ella le tocó ser jurado del programa.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, en Canta Conmigo Ahora.



“Estoy muy agradecida por lo que aprendí trabajando con él, en su espacio. Siento que también el amor es eso: que uno tiene que aceptar que las cosas ya no se pueden dar de la manera en la que se venían dando y construir algo diferente. Eso no quiere decir falta de amor”, comentó Guillermina.



“Lo que sí, es que en los primeros meses en los que te separás es lógico que no tengas tanto contacto diario. En una separación sana siempre se necesita el desapego para encontrar tu espacio. Cuando lo vas encontrando, bueno, ahí ya te comunicás y decis: ‘¿Qué tal, vamos por acá?’. Así que hay mucha sintonía y también mucha coherencia con lo que somos”, concluyó.