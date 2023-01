Guillermina Valdés contó qué va a pasar cuando Tinelli se ponga de novio

A ocho meses de la separación, Guillermina Valdés volvió a hablar, como lo hizo varias veces en los últimos meses, sobre su relación actual con Marcelo Tinelli, el padre de Lorenzo, su hijo menor.



En ese sentido, la actriz, que está en Mar del Plata, donde protagoniza la obra “Los 39 Escalones”, volvió a aclarar que su vínculo con el conductor es muy bueno. Incluso, celebró que su hijo Lorenzo haya estado casi un mes en Qatar junto a él.



“Marcelo es un gran padre, se ocupa de todo. Saber que estaba con su papá viviendo una experiencia así, que conmigo no iba a vivir, ni lo pienso”, aclaró Guillermina Valdés en diálogo con Intrusos.



Por otra parte, al momento de hablar de su situación sentimental, Guillermina aclaró: “Estoy soltera. Nunca le cerraría la puerta al amor. Si lo hiciera, estaría totalmente loca por mi personalidad, a mí me encanta el amor, pero estoy hace más de ocho meses sola”.



Asimismo, al ser consultada sobre el nuevo look de Marcelo Tinelli, quien se tiñó el pelo de un color plateado, la actriz y empresaria volvió a tirarle buena onda a su ex pareja, pero prefirió no opinar al respecto.



“Él está platinado, pero yo ya no soy su mujer, si él tiene a su chica, deberían preguntárselo a ella, yo no soy quién”, comentó Guillermina Valdés, manteniendo una lógica distancia y sin cruzar algunos límites como ex pareja.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés.



Por último, a la actriz le preguntaron si tenía algún dato sobre la actualidad sentimental de Marcelo Tinelli, a quien no se le conoció una pareja desde la separación, ni se supo que estuviera conociendo a alguien, ni se lo vinculó con ninguna mujer.



“Yo soy re amiga de Marce. Si tiene a una chica, me va a contar. Pero yo no lo voy a contar. Seguro va a tener a la mejor chica porque es un gran hombre”, reconoció Guillermina Valdés sobre el conductor.