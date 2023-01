De qué lo acusó Horacio Homs a Rodrigo De Paul: “Los caballeros no…”

Si bien hace varias semanas que Camila Homs y Rodrigo de Paul están en paz, luego de haber alcanzado un millonario acuerdo económico, aún resuenan aquellos polémicos audios de Horacio Homs, el padre de la modelo, por los que el futbolista lo denunció por amenazas.



En diálogo con Socios del Espectáculo, el padre de Camila Homs habló de aquella filtración, que aseguró que no fue de su parte. “Se filtraron no por mi parte. Estoy tranquilo, porque dice que estoy denunciado por amenaza, pero si escuchás los audios no vas a encontrar ninguna amenaza. Lo único que yo dije es: ‘Ya vas a conocer a Horacio Homs’, pero por las cosas que puedo llegar a hablar, por las cosas que sé”, comentó Horacio Homs.



“En ese momento estaba muy caliente por cosas que venían sucediéndole a Camila. Ella me llamó llorando, porque iban a hablar de una causa mía en la que ya quedé absuelto, gracias a Dios. Ya pasó”, agregó.



Ante la consulta sobre a qué se refería con una acusación de robo en contra de Rodrigo de Paul, Horacio Homs sostuvo: “Los caballeros no tenemos memoria. Son audios que yo le mandé a él y él sabe de qué estoy hablando. Sí estoy un poco dolido porque dije algunas barbaridades que no debí decírselas, pero son calenturas del momento”.



Asimismo, se refirió a cómo se sintió Camila Homs, su hija, cuando el futbolista del Atlético de Madrid filtró también los chats entre ellos. “Siempre digo, que no lo defiendo, pero hay que entenderlo. Tiene 3 millones de quilombos este chico. Yo creo que está desacertado en varias cosas. Hay que entenderlo. No debe estar pasando por su mejor momento”, dijo, irónicamente.



“Cuando era chiquito teníamos una relación como la de cualquier suegro. Imaginate que lo teníamos en casa desde los 15, 16 años. Fue al cumpleaños de 15 de Camila. Desde ese momento lo conocíamos. Después él se fue a jugar a Europa y, lamentablemente, la perdimos a Cami, porque también se fue. Nunca tuve mayores problemas”, explicó Horacio Homs.

Horacio Homs, el padre de Camila Homs, apuntó contra Rodrigo de Paul. Foto: captura de televisión.



“Como padre, estaba dolido porque se llevaban a mi nena. Ella era chiquita, tenía 18 años en ese momento. Lo acepté porque era la felicidad de ella en su momento”, añadió el papá de Camila sobre la partida de su hija en su momento.



Por último, contó cómo se enteró de los romances de De Paul. “Me enteré porque un día, una amiga mía, me llamó y me dijo: ‘¿Te enteraste que Rodrigo está con La China?’. Después Rodrigo me llamó y me dijo: ‘Te juro que jamás estuve con La China’. Ahí empezó el problema. Cuando empezó con Tini, ahí ya no hablamos más. Cada uno es dueño de enamorarse de quien le parece. Tal vez, no estuvieron bien las formas”, concluyó.