La foto inédita de Patricia Blanco, la mamá de Antonela Roccuzzo

Sin duda, Lionel Messi pasó el diciembre más feliz de su vida, ya que consiguió lo que durante tantos años buscó en su carrera y que tanto se le había negado: la Copa del Mundo, la cual está disfrutando con sus seres queridos.



El jueves por la noche, el capitán de la Selección Argentina organizó una megafiesta bajo el lema “campeones del mundo”. En la lista de los invitados estuvieron incluidos amigos, familiares, deportistas y hasta actores.



Allí estuvieron presentes, entre otros, Ángel Di María y Leandro Paredes, junto a sus respectivas esposas, Jorgelina Cardoso y Camila Galante. Además, dos históricos de la Selección, como Javier Mascherano y Maxi Rodríguez; el tenista Guillermo Coria; y la pareja de actores Nicolás Vázquez y Gimena Accardi.

Messi, junto a Di María y Antonela en la fiesta de los campeones del Mundo.



No obstante, hubo una presencia inesperada que sorprendió a todos, no sólo a los que participaron de la fiesta, sino también en las redes sociales, y que se robó toda la atención en el evento.



La persona en cuestión es nada menos que la madre de Antonela Roccuzzo, quien no había aparecido en ninguna de las fotos durante el Mundial de Qatar que fueron publicando tanto Leo Messi como su esposa.



Patricia Blanco, la suegra de Messi y abuela de Thiago, Mateo y Ciro, estuvo en la fiesta de los campeones del Mundo. Allí, Antonela compartió una serie de postales y en una de ellas se la pudo ver muy divertida a su madre.

Patricia Blanco, la madre de Antonela, junto a Celia, la mamá de Messi.



A la mujer, de escasa aparición mediática, se la vio muy compinche al momento de bailar con Celia Cuccittini, la madre de Leo Messi. Ambas se mostraron muy sonrientes y dejaron en evidencia la buena onda que hay entre ellas.



“La noche de anoche”, escribió Antonela Roccuzzo, quien fue la encargada de revelar la aparición inédita de Patricia Blanco, su madre. Inmediatamente, la publicación de llenó de likes y de comentarios.