El tratamiento en la cara al que se somete Pampita cerca de su cumpleaños

A pocos días de su cumpleaños, Pampita compartió en su cuenta de Instagram el tratamiento facial no invasivo al que se sometió y les mostró a sus seguidores cuál fue el resultado final del proceso.



El mismo se trata de un laminado de cejas, proceso que también eligen, entre otras famosas, La China Suárez y Verónica Lozano. La conductora terminó de grabar El Hotel de los Famosos y, por esa razón, se irá de vacaciones. Por eso, los preparativos.



“Miren mi laminado de cejas con tinte y lash lifting nutritivo más tinte”, escribió Pampita en una historia de Instagram, en donde se la pudo ver en primer plano mostrando el resultado del tratamiento.

Pampita, mostrando su tratamiento facial. Foto: Instagram.



¿Quién le realizó el tratamiento? La especialista se llama Brenda Schor, quien explicó cómo es el proceso practicado en el rostro de una de las mujeres más hermosas de la Argentina. “Hicimos laminado en cejitas, más tinte para darle un toque y lash lifting nutritivo, más tinte”, explicó.



“Caro, lista para la playa y disfrutar amaneciendo con la mirada hermosa. ¿Qué dicen? Gracias, Caro, sos una dulce”, agregó Brenda Schor en su cuenta de Instagram, que, por supuesto, sumó muchísimos seguidores.



Asimismo, la especialista brindó más detalles sobre el procedimiento en diálogo con Para Ti. “Estiramos y arqueamos las pestañas bien hacia arriba, de forma natural, con productos veganos y aprobados oftalmológicamente”, explicó.

Pampita y el resultado de su tratamiento facial. Foto: Instagram.



“El último paso consta de teñirlas para enmarcar bien el ojo y aplicar nutrición (la para más importante)”, agregó a la explicación técnicamente sobre el tratamiento que le realizó a Pampita.



“Pasado el mes de realizarle este servicio, podés venir a retocar el tinte y la nutrición para prolongar el efecto”, comentó Schor, quien luego explicó cómo son los cuidados posteriores. “Intentar no mojar tus pestañas ni fregar el ojo. No recomendamos el uso de rimmel, sólo en ocasiones especial y que no sea a prueba de agua”, aclaró.