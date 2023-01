Wanda Nara reveló la propuesta laboral que recibió de Marcelo Tinelli

Mientras pasa unos días de relax en Punta del Este junto a sus cinco hijos, Wanda Nara se tomó un tiempo para hablar del futuro inmediato, de lo que será su agenda laboral durante el 2023.



En ese sentido, la empresaria mediática reveló que mantuvo conversaciones con Marcelo Tinelli para armar un proyecto laboral en televisión. Aunque todo quedó en el aire, nada está descartado para Wanda.



Sucede que, en los primeros días de enero, la mediática estuvo trabajando en la conducción de un evento en el que, además, desfiló su hija Francesca. Allí, se encontró con el conductor, que también está de vacaciones en Uruguay.

Marcelo Tinelli y Wanda Nara, en Canta Conmigo Ahora.



“Marcelo hace tiempo que me quiere ver en la tele. Ya hace un tiempo me había acercado algunas propuestas. Él sabe que me gusta conducir. Veremos qué pasa”, comentó en diálogo con Socios del Espectáculo.



Si bien no confirmó que se pueda concretar un proyecto en conjunto con Marcelo Tinelli, Wanda avisó que, de darse esa posibilidad, muchos tendrán que cuidarse porque promete ir contra varios.



“Si llego a ir a Canal 13, hay muchos que van a tener que agarrarse porque tengo varios en la lista negra, incluido este programa”, advirtió la ex pareja de Mauro Icardi en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Marcelo Tinelli y Wanda Nara, en el Bailando por un Sueño 2011.



Hay que recordar que durante el 2022, Wanda Nara formó parte de algunos ciclos televisivos de Telefe. Por ejemplo, fue parte de los investigadores del programa “¿Quién es la Máscara?”, que condujo Natalia Oreiro.



Además, participó solamente de la primera emisión de la actual edición de Gran Hermano. Allí, acompañó a los participantes hasta la casa, junto con Robertito Funes, quien conduce “La noche de los ex”, los viernes.