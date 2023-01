El sufrimiento de Yanina Latorre en medio de sus vacaciones

Miami es el destino que siempre elige Yanina Latorre para descansar en familia, disfrutando de las playas y paseando por los exóticos paisajes del lugar junto a su marido Diego Latorre, con quien comparte muchas imágenes en redes sociales. Sin embargo, no siempre todo marcha bien.

A orillas del mar, disfrutando tanto de la arena como así también las palmeras de la ciudad de Florida, en las últimas horas Yanina posó en la playa con un traje de baño rojo y lo compartió en su Instagram, cautivando a todos sus seguidores.

Yanina Latorre contó el drama que pasó en medio de sus vacaciones en Miami.

Pero fuera de esta situación que la muestran radiante a sus 53 años, recientemente la panelista de LAM les contó a los internautas de la red social el susto que se llevó mientras disfrutaba de este merecido relax en su agenda. Así lo empezó a relatar en sus stories.

"Me tuve que acostar. El resfrío empeoró. Recemos por que no me vuelva lo de la sinusitis, el resfrío, el oído…", comentó Yanina en dicha publicación, recordando que hace unos meses había tenido un episodio bastante complicado y doloroso con respecto a esto.

Luego Latorre agregó: "Voy a esperar la sintomatología y me voy a ir a hisopar. Por ahí es un resfrío por el aire acondicionado". Con esto, la famosa decidió aguardar y ver cómo seguía evolucionando su cuadro de salud, algo a lo que había que estar sumamente expectante.

Y es que sin dudas el miedo de la angelita era tener sinusitis. "Ahora estoy con pánico con lo del oído, la sinusitis, la mar en coche", precisó, enmarcando

Yanina Latorre disfruta de sus días de verano en las playas de Miami.

Finalmente y por fortuna para su salud, Yanina indicó que logró comunicarse con su médico personal, que le hizo una evaluación. "Me dijo todo lo que tenía que hacer", expresó, un tanto más tranquila, sabiendo que podrá continuar con sus vacaciones pero sobre todo bien de salud.

Cabe recordar que en septiembre del año pasado la periodista sufrió un delicado problema a raíz de una bacteria que se instaló en uno de sus oídos, la cual hasta le produjo un sangrado. “Es un dolor que nunca en mi vida sentí”, señaló en ese entonces, debiendo ausentarse de LAM durante algunos días. Por esa misma razón y queriendo no repetir lo sucedido en su momento, esta vez se mantuvo más alerta.