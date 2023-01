Así está Luna, la hija de Alejandro Lerner, que sueña con ser actriz

Luna, la hija de Alejandro Lerner, tiene apenas 13 años, pero tiene muy en claro qué es lo que quiere para su vida en el futuro. “Me encanta el canto y la actuación. Me gustaría dedicarme a eso”, contó en una entrevista con la Revista Caras.



Por supuesto que su pasión por lo artístico lo heredó de Marcela García Ibáñez y Alejandro Lerner, quienes también son los padres de Thomas. “Yo con mi familia la paso genial. Cada día es una aventura nueva. Todos los días aprendo de ellos”, comentó.



Hace un tiempo, Luna Lerner comenzó su formación artística en una escuela de arte de Hollywood, Los Ángeles, donde la familia, encabezada por el prestigioso cantautor, vive durante varios meses del año.

Luna Lerner, la hija de Alejandro Lerner. Foto: Revista Caras.



El sueño de Luna comenzó a hacerse realidad en el año 2017, cuando, con su familia, camiaba por el paseo “The Grove”, uno de los lugares preferidos por los cazatalentos de Hollywood. Allí, casi sin proponérselo, atrapó la atención de una de ellas.



“Una chica me vio y me dijo: ‘Parecés simpática y buena onda. ¿Por qué no intentás hacer un casting para el colegio de actuación?’. Ese año finalmente no pude porque tuvimos que volver a la Argentina”, comenzó contando Luna.



Sin embargo, como si estuviera escrito, tuvo una nueva oportunidad. “Después, cuando empezó la pandemia y regresamos a Estados Unidos, les pedí a mis papás volver a ese mismo lugar. Y nos encontramos a la misma chica, que me reconoció. Así empecé. Me tomaron un examen y me incorporaron a la escuela”, agregó la hija de Alejandro Lerner.

“Eran muy exigentes por el tema del virus. Actuábamos con barbijo y yo, además, con ¡brackets! Fue muy desafiante y también por el idioma, pero aprendí un montón de cosas. Mejoré como actriz y con mi inglés”, reveló Luna Lerner.



“Mi gran sueño es ser actriz famosa y, si se puede, cantante. Soy histriónica desde chica. Bailaba y actuaba y se lo mostraba a mis padres. Me encanta la actuación, me apasiona. En 2023 voy a empezar a estudiar con Cris Morena. Quiero aprender cosas nuevas y ella es una capa”, confesó la adolescente de 13 años.