Miley Cyrus lanzó nuevo tema dedicado a su ex esposo

No sólo Shakira fue un éxito esta semana con la BZRP Music Sessions #53, donde deja en claro la infidelidad de su ex pareja Gerard Piqué; sino también Miley Cyrus que éste jueves compartió con sus seguidores su nueva canción titulada "Flowers". En ella, la cantante expone la dura relación que tuvo con su ex esposo, Liam Hemsworth.

Cyrus y Hemsworth se conocieron en el año 2009, durante el rodaje de "The Last Song" (la última canción). Tiempo después, iniciaron su romance que tuvo muchos idas y vueltas. En diciembre de 2018, la pareja dio el "sí"; sin embargo, siete meses más tarde, el matrimonio se volvió un caos y comenzaron a tramitar su divorcio.

"Éramos buenos, éramos oro. Como ese tipo de sueño que no se puede vender. Teníamos razón hasta que no la tuvimos.Construimos un hogar y lo vimos arder." Esta es una de las frases que forman parte de la nueva canción, donde se puede ver claramente lo mal que la pasó la cantante en la fallida relación con el actor australiano.

La joven pareja no tuvo su final feliz. (Foto: Facebook)

Detalle no menor: la canción fue lanzada el día del cumpleaños de Hemsworth.

"Flowers" se encuentra entre las canciones más escuchadas del momento, y en Youtube el video ya tiene más de 5 millones de visualizaciones, posicionándose en el puesto número 15 en tendencias de música.

La canción es parte del próximo album de Miley Cyrus, "Endless Summer Vacation", que verá la luz el 10 de marzo.